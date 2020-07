An der Karl-Bühler-Schule soll die Kernzeitbetreuung an vier Tagen in der Woche angeboten werden. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Kernzeitbetreuung in Meckesheim und Mönchzell ist gerettet. Dies ist einem Beschluss zu verdanken, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung getroffen hat. Bereits in nicht-öffentlicher Sitzung Ende April hatte der Gemeinderat die Kernzeitbetreuung für das Schuljahr 2020/21 auf den Weg gebracht und anschließend die Anmeldebögen veröffentlicht. Das Ergebnis stellte Hauptamtsleiter Uwe Schwarz nun vor. Demzufolge liegen für Meckesheim sieben Anmeldungen vor und für Mönchzell vier. Letzteres würde laut der Richtlinien der Gemeinde eigentlich ein Hindernis darstellen, da diesen zufolge mindestens sechs Kinder angemeldet sein müssen, um eine Kernzeitbetreuung anzubieten.

Hierüber sah der Gemeinderat allerdings großzügig hinweg. "Wir können Eltern, die mit einer Kernzeitbetreuung planen, nicht vor den Kopf stoßen", betonte Jürgen Köttig (MuM). Ebenso sah es Gunter Dörzbach (CDU). Der Mönchzeller Ortsvorsteher meinte, die Kernzeitbetreuung solle auf jeden Fall beibehalten werden. Er bezeichnete es als "ärgerlich und fast unverständlich", dass die Zahl von sechs Kindern in Mönchzell nicht erreicht wurde. Das sei in der Vergangenheit sonst immer der Fall gewesen. Während auch Hans-Jürgen Moos (SPD) seine "uneingeschränkte Zustimmung" für die Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung signalisierte, fragte Steffen Nahler (M2), ob eine gemeinsame Betreuung der Kinder aus den beiden Ortsteilen möglich sei. Dies verneinte Hauptamtsleiter Schwarz allerdings, da man dann unter anderem auch einen Transport organisieren müsse.

In Meckesheim sind drei Kinder in Vollzeit angemeldet, für vier Kinder wird hingegen nur der halbe Beitrag berechnet. Auf die vier Mönchzeller Kinder entfällt jeweils der volle Betrag. Insgesamt, so Schwarz, sei mit monatlichen Einnahmen von 865 Euro zu rechnen beziehungsweise mit 9515 Euro jährlich bei elf beitragspflichtigen Monaten. Dem gegenüber stünden Ausgaben, hauptsächlich für das Personal, in Höhe von 24.000 Euro. Laut Gisela Drees vom zuständigen "Spielmobil" fällt bei den Personalkosten eine Praktikantenstelle weg, da diese aufgrund der niedrigen Anmeldezahlen nicht notwendig ist. Dennoch rechnete Schwarz vor, dass die Gemeinde mit der Kernzeitbetreuung eine jährliche Aufwendung von 14.485 Euro zu leisten habe.

"Ich habe die Hoffnung, dass noch zwei, drei Kinder dazukommen", erklärte Köttig und Moos wies darauf hin, dass Betreuungskosten steuerlich absetzbar sind." Schwarz führte die niedrigen Anmeldezahlen ein Stück weit auch auf die Corona-Krise zurück. Sowohl Gisela Drees als auch Christian Klapp von der Karl-Bühler-Schule (KBS) sollten aber noch einmal gezielt mit den Eltern sprechen, um noch ein paar mehr Anmeldungen zu erreichen. Hauptamtsleiter Uwe Schwarz machte indes bereits vor dem einstimmigen Votum für die Kernzeitbetreuung deutlich, dass die Verwaltung empfehle, diese auch in Mönchzell durchzuführen. Hätte der Gemeinderat sich dagegen entschieden, so wäre das nach Worten von Schwarz, ein "Desaster" für die jeweiligen Eltern gewesen.