Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Das laut Bürgermeister Maik Brandt "leidige Thema" der Bauhof-Sanierung lässt den Gemeinderat nicht los. Eigentlich war das mehr als eine halbe Million Euro teure, zum Teil von Landeszuschüssen mitfinanzierte Großprojekt bereits im Jahr 2016 abgeschlossen worden. Mit weiteren Mehrkosten sei nicht zu rechnen, hieß es damals.

Doch dann tauchten erst im vergangenen Jahr zwei noch offene Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von rund 26.000 Euro auf - und zudem wurde erst jetzt bekannt, dass bei der Sanierung der Sanitärbereich keine Berücksichtigung fand.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats machte Verbandsbaumeister Andreas Fritz die Notwendigkeit deutlich, diesen Zustand schnellstmöglich zu ändern. Verschärft werde die Situation dadurch, dass beim Bauhof ab dem 1. Juli eine Mitarbeiterin anfängt.

Das Problem, so Fritz: "Es gibt derzeit keinen Sanitärbereich für sie." Hinzu komme auch, dass es bis dato keine sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung - sprich eine Trennung von Arbeitskleidung und persönlicher Kleidung - gebe.

Bereits vor der Sitzung des Gemeinderats hatte sich der Bauausschuss im Rahmen einer Begehung des Bauhofs mit dem Thema befasst. Gunter Dörzbach (CDU) äußerte im Gemeinderat sein Entsetzen über einen Zustand, der seines Erachtens "überhaupt nicht hinnehmbar" sei: "Offenbar hat man sich an der Optik begnügt und die Menschen, die darin arbeiten, gar nicht berücksichtigt."

Jürgen Köttig (MuM) fand ähnlich drastische Worte: "Wir waren mit dem Bauausschuss draußen und haben das Elend gesehen." Übereinstimmend machten die Fraktionen deutlich, dass es nur einen Schluss geben kann: so schnell wie möglich handeln. Bei der Umsetzung dieser gemeinderätlichen Marschrichtung kommt dann wiederum Verbandsbaumeister Fritz zum Zug. Er stellte dem Gremium ein Konzept vor, das einen eigenen Wasch- und Trocknungsbereich sowie eine Umkleide und eine Toilette für Damen vorsieht.

Auch der Aspekt der Schwarz-Weiß-Trennung sei darin berücksichtigt, so Fritz. Die für diese Maßnahmen anfallenden Kosten bezifferte er mit rund 48.000 Euro. Diese seien logischerweise außerplanmäßig und somit im Haushaltsplan 2019 nicht berücksichtigt.

"Fast 50.000 Euro außerhalb des Haushalts", hakte Inge Hanselmann (CDU) direkt ein: "Können wir das finanzieren?" Hierauf erhielt sie Antwort von Martin Stricker. Der Rechnungsamtsleiter erklärte: "Die Finanzierung ist gesichert, wenn nicht noch etwas total Unvorhersehbares dazwischenkommt."

Einstimmig beauftragten die Räte Verbandsbaumeister Andreas Fritz damit, eine Ausschreibung für die Arbeiten zu erstellen, deren Vergabe dann in einer der kommenden Sitzungen wieder im Gemeinderat landen wird. Vielleicht könnte dann auch der Wunsch von Bürgermeister Brandt in Erfüllung gehen. Er äußerte die Hoffnung, dass mit der Erweiterung des Sanitärbereichs, "endlich ein Ende der Bauhof-Geschichte in Sicht ist".