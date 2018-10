Meckesheim. (pol/rl) Zu einem Fahrzeugbrand kam es auf der Kreisstraße K4178 am Ortseingang von Meckesheim am Sonntagnachmittag. Laut Polizeibericht ging hier der Mercedes eines Mannes aus dem Landkreis Heilbronn gegen 17 Uhr in Flammen auf.

Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim war im Einsatz und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Auto ab. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.