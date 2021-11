Mauer. (lesa) 16,30 Euro pro Person und pro Stunde. 170 Euro für den Einsatz des Löschfahrzeugs LF 16 und 120 Euro für den des LF 10. Diese Posten fordert die Gemeinde ab sofort für Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr – ebenso wie 187 Euro bei Einsatz des Rüstwagens, 20 Euro bei Einsatz des Mannschaftstransportwagens und 25 Euro, wenn der Gerätewagen zum Einsatz kommt. Denn in seiner zurückliegenden Sitzung hat der Gemeinderat die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FWKS) beschlossen. Indes nicht ganz freiwillig. Denn wie die Beschlussvorlage verrät, hatte das Kommunalrechtsamt die Gemeinde aufgefordert, ihre auf September 2001 datierte FWKS zu überarbeiten.

Noch bevor Bürgermeister John Ehret auf die Satzung einging, stellte er klar: "Das ist der Kostenersatz und nicht das, was wir den Feuerwehrleuten entschädigen." Vielmehr handele es sich um die Rechnungsposten, die man beispielsweise Unfallverursachern in Rechnung stelle. Und auch einem anderen Angriffspunkt nahm er direkt den Wind aus den Segeln: "Über die Kosten für die Löschfahrzeuge brauchen wir gar nicht zu diskutieren, die sind vom Land festgelegt."

Also konzentrierten sich die Ausführungen der Verwaltung eher auf die Übertragung der Satzung in die Praxis. "Ein Feuerwehrmann guckt bei der Alarmierung nicht groß, was genau passiert ist, sondern rennt zum Gerätehaus", so Ehret. So könne es sein, dass mehr Leute ausrückten, als benötigt würden. In Rechnung gestellt würden jedoch nicht mehr Kräfte als angemessen sei: "Die Verwaltung achtet auf die Verhältnismäßigkeit", versicherte Ehret. Sein Verwaltungskollege, Hauptamtsleiter Matthias Schmalzhaf, ergänzte: "In der Regel sind das Versicherungsfälle, den Einzelnen trifft’s meistens nicht." Schmalzhaf war es auch, der den Räten einen Einblick gab, wie viel die Gemeinde über den Kostenersatz einnimmt: "Seit 2015 waren es jährlich 3000 Euro bei laufenden Kosten von etwa 60.000 Euro."

Diskussionswürdig erschien den Gemeinderäten der Tagesordnungspunkt augenscheinlich nicht. Ohne Diskussion schritten sie zur Abstimmung und beschlossen die neue Satzung einstimmig.