Von Lukas Werthenbach

Mauer/Wiesloch. Normalerweise sind sie es, die Verletzte retten und sich um unter Schock stehende Angehörige kümmern: Jetzt sind fünf Feuerwehrmänner am Samstagvormittag auf der Landesstraße L547 zwischen Mauer und dem Wieslocher Ortsteil Schatthausen verunglückt. Die Kameraden der Wehr aus Plankstadt befanden sich auf einer Ausbildungsfahrt, als ihr rund zehn Tonnen schweres Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ins Schleudern geriet und sich überschlug. Doch die Kameraden im Alter zwischen 28 und 61 Jahren hatten Glück: Lebensgefahr bestand nicht. "Wir hatten da fünf Schutzengel", sagte der Plankstadter Kommandant Uwe Emmert gegenüber der RNZ.

Wie es zu dem Unfall kam, kann auch Emmert nicht sagen – er war nicht dabei: "Ich bin einfach erst mal froh, dass alle lebend da rausgekommen sind." Laut Polizei war das sogenannte Voraushilfeleistungslöschfahrzeug (VHLF) gegen 10.45 Uhr aus Mauer kommend in Richtung Schatthausen unterwegs. Dabei geriet es demnach etwa 300 Meter vor dem Ortseingang vor einer lang gezogenen Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen nach rechts in den aufgeweichten Grünstreifen. "Beim Gegenlenken schleuderte das Fahrzeug quer über die Fahrbahn, überschlug sich links neben der Straße und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen", berichtet die Polizei weiter.

Alle verletzten Kameraden konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Vier von ihnen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, der fünfte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Viel mehr wusste auch Kommandant Emmert am Sonntagnachmittag nicht über die Verletzungen. Die Rede sei vereinzelt von angebrochenen Knochen; derzeit sehe es nicht danach aus, dass jemand bleibende Schäden davontrage. Zwei Leichtverletzte seien bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Die auch als "Bewegungsfahrt" bezeichnete Übungsfahrt beschreibt Emmert derweil als routinemäßiges Training: "Für das Führen eines solchen Fahrzeugs benötigt man einen Lkw-Führerschein und wir müssen diese Fahrzeuge ja bewegen können." Schließlich sei man eine Freiwillige Feuerwehr, wodurch jeder im Alltag einem anderen Beruf nachgehe. Bei der Fahrt am Samstag sei vorgesehen gewesen, dass jeder der fünf Insassen – alle mit Lkw-Führerschein – einmal am Steuer sitze. An den Unfall selbst könne sich der Fahrer kaum noch erinnern, so Emmert.

Und nicht nur die Unfallopfer stünden unter Schock. "Wir haben am Samstag erst mal die Einsatzbereitschaft an unsere Schwetzinger Kameraden abgegeben", sagt der Kommandant. Nach dem Unfall habe man auch die Angehörigen der Verletzten ins Feuerwehrhaus eingeladen. Dort standen mehrere Seelsorger anderer Wehren bereit, darunter auch aus Bammental. Insgesamt freut man sich in Plankstadt über die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die man aktuell von Kameraden im ganzen Rhein-Neckar-Kreis erfahre.

Vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr Wiesloch laut Polizei mit insgesamt 40 Kräften auch aus den Abteilungen Baiertal und Schatthausen zur Bergung der Verletzten und des Fahrzeugs sowie zur Absperrung der Unfallstelle. Die Straße war in der Folge bis 17.15 Uhr voll gesperrt.

Die Einsatzbereitschaft der Plankstadter Wehr sei trotz des Unfalls gesichert, verspricht Emmert: "Wir haben insgesamt rund 50 Aktive und können auch das Fahrzeug ersetzen." Ohnehin gebe es bei Einsätzen tagsüber schon lange eine gut funktionierende Kooperation mit den Eppelheimer Kameraden, sodass kein Grund zur Sorge bestehe.

Das VHLF hat laut dem Kommandanten einen Neuwert von insgesamt rund 300.000 Euro. Dass das 19 Jahre alte Fahrzeug noch mal zum Einsatz komme, sei unwahrscheinlich: "Wir gehen von Totalschaden aus."

Update: Sonntag, 3. April 2022, 20.00 Uhr

