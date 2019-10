Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld/Meckesheim. Mag sein, dass ein wenig Konkurrenz das Geschäft belebt, zu viel Konkurrenz kann aber auch schaden: Diese Erfahrung macht die Holzofenbäckerei Emert gerade im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld und im Ortskern von Meckesheim. Beide Filialen werden zum Ende des Jahres geschlossen. Grund ist die starke Konkurrenz der nahen Supermärkte, die Backwaren anbieten, beziehungsweise in ihren Räumen Bäckereifilialen haben.

"Seitdem der neue Nahversorger in Lobbach eröffnet hat, haben wir unheimliche Einbußen", sagt Volker Emert, Inhaber der Bäckerei Emert, auf RNZ-Nachfrage. Den Penny-Markt gibt es seit etwa zehn Monaten im Ortsteil Waldwimmersbach. Lobbachs Bürgermeister Edgar Knecht hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats unter dem Punkt "Verschiedenes" bekannt gegeben, dass die Bäckereifiliale in Lobenfeld zum Ende des Jahres geschlossen wird. Der Hauptsitz der Bäckerei befindet sich in Leimens Stadtteil Gauangelloch, weitere Filialen gibt es auf dem Dilsberg und in Waldhilsbach. Letztere beiden Filialen sind von der Schließung nicht betroffen.

"Solange wir uns dort halten können, bleiben diese Filialen geöffnet", so Volker Emert. Das gelte für Gauangelloch natürlich auch. "Es tut uns unheimlich für unsere Kunden leid", bedauert der Bäckerei-Inhaber. Aber am Ende des Tages zähle das Geld, mit dem man Personal und Geschäftskosten bezahlen muss. Das sei aufgrund des schwindenden Umsatzes nicht mehr möglich.

"Die Kunden entscheiden letztendlich mir ihren Einkäufen, ob Geschäfte sich im Ort tragen", meint Emert. Viele würden für den Einkauf die Nahversorger, beziehungsweise die dort befindlichen Bäckereien vorziehen. Und das, obwohl die Supermärkte in Meckesheim ein Stück vom Ortskern entfernt liegen. Leidtragende sind für Emert vor allem Stammkunden und ältere Menschen.

Rund 20 Jahre existierte die Filiale in Meckesheim, in Lobenfeld wurde sie vor etwa sechs Jahren eröffnet. Auch durch Umstrukturierungen sieht Emert keinen Weg die Filiale in Lobenfeld zu erhalten. Bürgermeister Edgar Knecht hatte in der Gemeinderatssitzung informiert, dass er der Bäckerei angeboten habe, sich am europäischen Leader-Programm zu beteiligen. Das Programm fördert die Entwicklung im ländlichen Raum durch verschiedene Entwicklungsprogramme.