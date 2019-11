Lobbach. (agdo) Wer derzeit in Lobbach entlang der Hauptstraße fährt, sieht dort, wo das neue Rathaus entstehen soll, ein riesiges Loch klaffen. Vor wenigen Wochen standen hier noch Häuser, die mittlerweile abgerissen wurden. Der Neubau des Rathauses samt Dienstleistungszentrum nimmt also Formen an. Sollte alles nach Plan verlaufen, wird das neue Rathaus Ende nächsten Jahres fertig sein. Um die Vergabe von Bauleistungen für das neue Rathaus samt Dienstleistungszentrum ging es in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats.

Der Neubau des Rathauses schreite voran, sagte Bürgermeister Edgar Knecht. Im Haushaltsplan 2019 seien für den Rathausneubau 800.000 Euro bereitgestellt. Die Verwaltung startete eine öffentliche Ausschreibung für Bauleistungen Erdarbeiten, Rohbau, Gerüstbau und Brunnengründung. Die Vergabe für den Gerüstbau erfolgt später.

Vier Firmen hatten ein Angebot für Erdarbeiten und Brunnengründung abgegeben. Christian Hasfeld und Mark Baier vom Planungsbüro Zapf-Gewerbebau erläuterten die jeweiligen Angebote. Zapf-Gewerbebau ist für die Planungen zuständig. Einstimmig gab es grünes Licht für den günstigesten Anbieter, die Firma Emil Eckert aus Reichartshausen mit 148.786 Euro.

Die Firma soll Erdarbeiten ausführen und das Fundament entsprechend verlegen, damit das Grundwasser entsprechend abgeleitet werden kann. Für den Rohbau hingegen bekam das Angebot der Firma Gebrüder Schindler Hochbau aus Baiertal als günstigstes einstimmig den Zuschlag. Die Firma hatte ein Angebot in Höhe von 626.752 Euro abgegeben.