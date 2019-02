Lobbach-Lobenfeld. (agdo) Wer bekommt denn nun die letzte Rose? Die Spannung in der "Nacht der Rosen" in der Lobenfelder Maienbachhalle war nicht zu toppen, die Mädels auf der Bühne waren ganz aus dem Häuschen. Verständlich, schließlich wollte jede die begehrte rote Rose bekommen - um später dann eine Karriere im Trash-Fernsehen hinzulegen: "Der Bachelor" entschied sich letztendlich nicht für eine Dame seines Herzens, sondern nahm gleich alle. Welch ein Glück!

Beim "Loffelder Fasching" am Samstag steppte der Bär, veranstaltet wurde die Gaudi von der SG Lobenfeld und der Feuerwehr. Den Abend moderierten als sexy "Damen" in Röcken verkleidet Chris Heiss und Sascha Zeberer. Bürgermeister Edgar Knecht lief verkleidet als Schaf durch die Gegend und musste aufpassen, dass ihn keiner "abschlachtete".

Spätestens beim Fastnachts-Hit "Cowboy und Indianer" gab es kein Halten mehr. Foto: A. Dorn

Schon weit bevor der Startschuss zur kunterbunten Fastnacht fiel, war die Stimmung auf dem Höhepunkt. Die A-Jugend der SG hatte im Fußballkreis Heidelberg das Pokalfinale erreicht. Die Jungs feierten den tollen Erfolg entsprechend. Die Tanzsportgruppe aus Aglasterhausen nahm derweil die Kuppelfernsehenshow "Der Bachelor" mächtig auf die Schippe. Nachdem die Mädels in Afrika angekommen waren, ging es per Gruppendate auf eine spannende Safaritour. Der smarte Held der Show - besagter "Bachelor" - zeigte den Mädels die unfassbar wilde Tierwelt vom Safaribus aus. Später nahm er eine Dame zu einem romantischen Rendezvous inmitten der Schönheit Afrikas mit. Es gab Sekt, Häppchen, eine Rose - und natürlich wurde geknutscht.

In die Zukunft entführte die Showtanzgruppe vom FC Asbach mit den "Hungerspielen" - der Tanz war an den Film "Die Tribute von Panem" angelehnt und kam klasse an. Die Mädels wechselten während des Auftritts mehrmals die Kostüme und machten mächtig Stimmung. Die Asbacher FC-Minis stellten Bibi und Tina nach: Die Hexe Bibi (Blocksberg) lernt auf einem Reiterhof Tina kennen. Die Mädels galoppierten mit Steckenpferden auf der Bühne herum.

Zwischen den einzelnen Aufführungen gab es Schunkelrunden mit dem Party-Duo "Coralie & Helmut". Zu Songs wie "Am Rosenmontag bin ich geboren", "Anton aus Tirol", "Hände zum Himmel" oder "Atemlos" ging in der Halle die Post ab. Die Stimmung war gigantisch, die Leute tanzten auf den Tischen.

In den Wilden Westen entführte die Aerobic-Gruppe der örtlichen SG, als Cowgirls verkleidet legten die Mädels einen flotten Tanz unter anderem zu "Cotton Eye Joe" hin. Aber nicht nur das: Zu dem Lied "Cowboy und Indianer" bildete sich eine gigantische Polonaise, die sich durch die ganze Halle schlängelte. Kaum einen hielt es auf den Sitzen, fast alle machten mit.

Im Laufe des Abend traten verschiedene Garden auf: Die Zeller Feldhopfer und die kleine sowie die große Garde der SG Lobenfeld. Auch die Feuerwehr, die Alten Herren und die Aktiven der SG legten einen Auftritt hin. Und natürlich waren auch die Kerweborscht mit von der Partie.