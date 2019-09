Lobbach. (agdo) Das ist vermutlich einzigartig in der ganzen Region: In Lobbach kann man sich bald in einer Wasserurne bestatten lassen. Diese neue Beisetzungsform soll sowohl auf dem Friedhof in Lobenfeld als auch auf dem Gottesacker in Waldwimmersbach angeboten werden. Weil man nicht weiß, wie es angenommen wird, möchte man zunächst mit einer oder zwei Wasserurnen starten.

Allzu oft gibt es diese Bestattungsform in Deutschland noch nicht. Die Gemeinde Großwallstadt in Bayern biete diese Bestattungsform beispielsweise an - und sei sehr zufrieden, erklärte Bürgermeister Edgar Knecht in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort werde das neue Angebot gut angenommen. "Wir werden es in kleinem Rahmen anbieten und sehen, wie es sich entwickelt", sagte Knecht weiter.

Wasserurnen sind Kugeln, die auf einer Röhre platziert werden. Sie sollen den natürlichen Kreislauf des Lebens symbolisieren. Die Asche des Verstorbenen wird in der Kugel aufbewahrt. Mithilfe eines Systems zur passenden Dosierung gelangt Regenwasser durch den Urnendeckel ins Innere der Kugel. Das Gemisch aus Wasser und Asche sickert so mit der Zeit in die Erde. Das Prinzip sei der Urnenbestattung an Wurzeln eines Baums ähnlich, erklärte Knecht und sagte weiter: "Die Asche wird so in die Erde zurückgeführt."

Dem Gemeinderat gefiel die Idee und gab grünes Licht dafür. Damit aber nicht genug: Die Wasserurne war Teil eines Gesamtpakets. Auf der Tagesordnung stand die Auftragsvergabe für den zukünftigen "Garten der Erinnerung" in Lobenfeld, einen weiteren gleichnamigen Garten gibt es bereits in Waldwimmersbach. Bürgermeister Edgar Knecht erläuterte daher die verschiedenen Vorschläge zur Friedhofsumgestaltung.

So sollen auf beiden Friedhöfen Sandstelen errichtet werden. Die Gemeinde plant, an diesen Gedenktafeln anzubringen. Im Zuge der Errichtung des Gartens der Erinnerung im Ortsteil Lobenfeld soll entlang der östlichen Grenze des Friedhofs auch ein Rad- und Fußweg entstehen.

Der Lobenfelder Garten der Erinnerung wird einschließlich Wegebau rund 19.500 Euro kosten. Ein entsprechendes Angebot hatte die Lobbacher Firma Daniel Christ Garten- und Landschaftsbau abgegeben und war damit der günstigste Bieter. Das Kommunalparlament vergab den Auftrag einstimmig.