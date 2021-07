Lobbach/Sinsheim. (cba) Der Täter wurde in diesem Fall selbst zum Opfer, denn der 55-Jährige aus Lobenfeld war einem sogenannten "Love Scammer", einer Liebesbetrügerin, bei einer virtuellen Partnerbörse aufgesessen. Am Ende hat ihm sein "Bedürfnis nach Zuneigung", wie es die Richterin ausdrückte, um sein Privatvermögen in Höhe von 40.000 Euro gebracht. Außerdem hat er zugelassen, dass sein Konto zur Geldwäsche dubioser Strippenzieher, die ihm haarsträubende Geschichten aufgetischt hatten, missbraucht wurde. Und hinter allem stand eine Frau mit attraktivem Profilbild, mit der der Anklagte Hunderte E-Mails wechselte und die wohl zum "Vertrauensaufbau", wie die Richterin meinte, dienen sollten. Nun wurde der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt.

Es war eine Zitterpartie: Wegen des Vorwurfs der Geldwäsche saß der 55-Jährige auf dem Anklagestuhl des Sinsheimer Amtsgerichts. Dass er am Ende mit zwei blauen Augen davonkam, hat er letztlich der Richterin zu verdanken. Denn der Fall nahm eine ganz neue Wendung. Zunächst war von Geldwäsche die Rede, dann war das Gericht einverstanden damit, das Vergehen als geringfügig und leichtfertig einzustufen, das Verfahren vorläufig einzustellen und es bei einer Geldbuße zu belassen. Der Staatsanwalt zog sich zurück und hielt Rücksprache mit seinen Kollegen. Erst nach einer halben Stunde kam er mit dem Ergebnis zurück: Die Behörde sperrte sich, wohl auch der Vorstrafen des Angeklagten wegen.

Richterin griff zum Telefonhörer

Da ergriff nun die Richterin den Telefonhörer und signalisierte schließlich grünes Licht: "Das war schwere Arbeit, aber die Staatsanwaltschaft hat beide Augen zugedrückt." Der Lobenfelder, der bereits in der Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Strafe abgesessen hat, kommt also mit einer Geldstrafe davon und bedankte sich am Ende für die Chance. Die Richterin mahnte jedoch, dies sei seine letzte gewesen: "Bleiben Sie anständig. Sie müssen aufpassen."

Der 55-Jährige beteuerte, seine Bewährung, deren Ende "in Wurfweite" ist und im August endet, nicht habe aufs Spiel setzen wollen. "Ich habe ja schon alles verloren", meinte er. Seine Familie habe sich von ihm abgewandt, alleine sein Sohn halte noch den Kontakt zu ihm.

Dass sich das Blatt derart wendete und das Gericht angehalten wurde, von einem "betrogenen Betrüger", so der Verteidiger, auszugehen, lag an einem Missverständnis und einer schriftlichen Erklärung des Angeklagten. Diese lag zwar seinem Anwalt vor, aber nicht dem Gericht. Der Verteidiger forderte allenfalls eine Geldstrafe, wenngleich sein Mandant wenig Einkommen habe.

2,7 Millionen Euro in Nigeria

Dass die Liebesbetrügerin im Netz, die der Angeklagte persönlich gekannt haben soll, manipulativ vorgegangen sei, dass diese ihr perfides Spiel geschickt eingefädelt habe und dass es seit 2017 regen E-Mail-Kontakt gegeben hat, zweifelte das Gericht nicht an. Ausdrucke der Kommunikation legte der Verteidiger vor. Letztlich verließen seit der ersten Kontaktaufnahme auf einem Singleportal ganze 40.000 Euro über verschiedene Zahlungsdienstleister das Konto des Angeklagten, um einer vermeintlichen "Victoria" aus einer vermeintlichen Patsche zu helfen. Sie hatte ihm unter anderem weisgemacht, Geld zu benötigen, um eine gesperrte Summe von 2,7 Millionen Euro, die sie von ihrem Vater unterschlagen habe und die auf einer Bank in Lagos, Nigeria, festsitze, auszulösen, um dem Vater das Geld zurückzugeben.

Dem Angeklagten sei dabei wohl eine Provision versprochen worden. Auch zwei weitere Personen seien in die komplizierte Geschichte, die dem Angeklagten aufgetischt worden sei, verwickelt gewesen. Der Kontakt lief teils über das soziale Netzwerk Facebook. Thema dabei sei unter anderem die Aufforderung gewesen, Geld für eine Ausreise aus Israel und aus Nigeria zu überweisen. Erst 2020 dämmerte es dem Angeklagten, dass er möglicherweise betrogen worden war.

Seine Vorstrafen seien in diesem Fall eine "ungeschickte Sache", meinte nun die Richterin, ging jedoch beim Vorschlag des Verteidigers mit, das Blatt komplett zu wenden. Dass er nun lediglich eine Geldstrafe von 1800 Euro aufgebrummt bekam, schien auch den Angeklagten sehr zu erleichtern.