Dossenheim. (dw) Als ehemalige Lehrerin eine Grundschule ist Juliane Sophie Kayser an die Atmosphäre in Klassenzimmern gewöhnt. Den Musiksaal der Neubergschule betrat sie allerdings nicht als Lehrerin, sondern als Autorin. Im Rahmen des landesweit durchgeführten Fredericktags, einem Literatur-Lesefest für Kinder und Jugendliche, war die Wahl-Heidelbergerin in die benachbarte Bergstraßengemeinde gekommen. Den Schülern der vierten Klassen stellte sie ihr Buch „Das Sandwichkind“ vor. Eine Dreiviertelstunde lang hörten die Kids gespannt zu. Dann sprudelten Fragen an die Autorin nur so aus ihnen heraus.

An der Schule mit legendärem Schülerchor, die sich als Profil einen „sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt und verstärktem Musikangebot“ gegeben hat, wurde eingangs ein Wunsch von Kayser erfüllt. Erstmals sang eine Klasse den Song zum Buch: „Ich bin Paule und ich bin zehn, was ich bin, das könnt ihr sehen.“ Rektor Markus Ranzenberger hatte einige Strophen mit den Kindern einstudiert und begleitete sie am Klavier. Der schmissige Rhythmus passte zu den Sängern, die auch sonst gern mit Pep beherzt vortragen.

Paule ist übrigens das Sandwichkind, wie die Sänger als Zuhörer schnell erfuhren. Die Geschichte rankt sich dennoch nicht ums Essen, wie vielleicht auch die wundervollen Namen Rita Ravioli und Tina Tortellini vermuten lassen könnten. Kayser hat einen fantasievollen Kinderkrimi geschrieben. Erwachsene sind wichtig und kommen vor. Im Mittelpunkt stehen aber Kinder. Es geht um Entführung und Erpressung. Da ist eigentlich der Erwachsenenwelt ziemlich nah. Die leichte Feder und die Gestaltung des Umfelds lassen dennoch immer spüren, dass die Gefahr beseitigt werden kann.

So kann man am Abend vor dem Schlafengehen noch lesen. Das auch deshalb, weil das Buch zwar 39, aber kurze Kapitel hat. Da könne man leicht unterbrechen, so Kayser. Wie sich der Fall auflöst, verriet sie freilich nicht.

Die Kinder waren aufmerksam dabei, am Ende wollten sie noch einiges wissen. Sie stellten Fragen zur Autorin und zur Geschichte. Kayser hatte anfangs schon etwas über sich erzählt, dennoch wollten ihre Zuhörer mehr erfahren. Wie lang schrieb sie an diesem Buch? Reine Schreibzeit, so erklärte sie, war ein Jahr. Aufgrund vieler Unterbrechungen habe es tatsächlich aber viel länger gedauert. Ob ihr Sohn auch Paule heißen würde, wollten sie wissen. Ihre eigenen drei Kinder hätten den Einstieg in die Geschichte geliefert. „Nein“, erklärte die Mutter. Den Fehler hätte sie beim ersten Buch gemacht. Alle Namen seien erfunden. Ihrem Sohn, der tatsächlich mittleres Kind von drei Geschwistern ist, hat sie das Buch übrigens gewidmet.