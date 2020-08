Von Benjamin Miltner

Leimen-Lingental/Gaiberg. Die gute Nachricht zuerst: Die Baustelle an der Landesstraße L 600 liegt im Zeitplan. "Aktuell verlaufen die Arbeiten planmäßig, sodass ein Fertigstellungstermin bis Ende kommender Woche realistisch ist", teilte Clara Reuß, Sprecherin des für Landesstraßen zuständigen Regierungspräsidiums in Karlsruhe, auf RNZ-Nachfrage mit. Ab spätestens Montag, 24. August, soll die bestehende Vollsperrung der L600 zwischen dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg und dem Ortseingang von Lingental für den Durchgangsverkehr dann Geschichte sein. Die rund 12.000 Fahrzeuge, die hier sonst täglich verkehren, können dann von den Umleitungsstrecken zurückkehren auf die direkte Verbindung zwischen der Rheinebene und dem Kleinen Odenwald. Auch die örtliche Gastronomie atmet dann wieder auf.

Ganz ohne Probleme verläuft die Baustelle aber nicht. Der Grund: So mancher Auto- und Lastwagenfahrer ignoriert die Vollsperrung. "Besonders in der ersten Woche wurden die Arbeiten durch unerlaubte und sehr häufige Durchfahrten und die Querung von Verkehrsteilnehmern erschwert", berichtet RP-Sprecherin Reuß. "Erst mit dem massiven Blockieren von Wirtschaftswegen" konnten die Durchfahrten von Autos und Lkw verringert werden. "Einige Radfahrer und auch Fußgänger setzen sich trotz alledem über die Sperrungen hinweg", betont Reuß. Die daraus resultierenden Gefahrensituationen seien bisher glimpflich verlaufen – "aber zu Störungen des Bauablaufes ist es dadurch leider schon gekommen", so die RP-Sprecherin.

Auf der L600 zwischen Gaiberg und Lingental hatten sich nach der Sanierung der Fahrbahn im Herbst 2018 im vergangenen Jahr Unfälle gehäuft, weil durch die Arbeiten der Boden am Straßenrand aufgelockert worden war. Die Folge: Immer wieder kamen Autos von der engen Strecke ab; im Oktober 2019 kippte ein Laster in ein Maisfeld, im November verunglückte ein 22-jähriger Autofahrer tödlich. Um solch schwere Unfälle in Zukunft zu verhindern und Lastern im Begegnungsverkehr bei Bedarf ein Ausweichen zu ermöglichen, wird nun seit Anfang August unter Vollsperrung das Bankett durchgehend mit Rasengittersteinen befestigt – die L600 wächst damit gewissermaßen rund 80 Zentimeter in die Breite.

Eine schweißtreibende Arbeit, wie beim Besuch der RNZ auf der Baustelle unschwer zu erkennen war. Am Mittwoch haben die Mitarbeiter der ausführenden Baufirma Carsten Grimmig aus Heidelberg die ersten der 60 Zentimeter langen, 40 Zentimeter breiten und über 30 Kilogramm schweren Betonsteine verlegt. Dazu musste zuvor Erde bis mindestens 50 Zentimeter Tiefe ausgehoben werden. Dann wurde eine 20 Zentimeter starke Schotterschicht aufgeschüttet. "Darauf wird eine zwölf Zentimeter dicke Magerbetonschicht verlegt, in welche die Steine verlegt und eingerüttelt werden", erklärt RP-Sprecherin Reuß. Die ersten beiden Arbeitsschritte sollen bis Dienstag auf der kompletten, 1,5 Kilometer langen Strecke abgeschlossen sein. Wenn sich die Arbeiter dann Rasengitterstein für Rasengitterstein von Lingental in Richtung Gaiberg durchgekämpft haben, werden zum Schluss "das zu verfüllende Material eingebaut, das Gelände angeglichen sowie die Zwischenräume der Rasengittersteine verfüllt", so Clara Reuß weiter.

Dank der trockenen Witterung in den vergangenen Tagen ging es mit den Erdarbeiten zügig voran. "Mit Blick auf lokale Hitzegewitter oder Regenereignisse sind geringe Bauzeitverzögerungen jedoch nicht ausgeschlossen", betont die RP-Sprecherin. Um die Einschränkungen für alle Pendler so gering wie möglich zu halten, wurde zusätzlich auch vergangenen Samstag gearbeitet – eine Wiederholung an den kommenden beiden Samstagen ist laut Reuß noch offen.