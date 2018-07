Leimen. (agdo) Einige besorgte Blicke flogen gen Himmel: Hält das Wetter? Das fragten sich viele. Es hielt. Zwar schickte Petrus beim Leimener Sommer, der am Samstag auf dem Georgi-Marktplatz stattfand, kaum Sonnenstrahlen nach Leimen, sondern eher dunkle Wolken - aber irgendwie zogen diese an der Großen Kreisstadt vorbei. Glück gehabt.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald versprühte bei der offiziellen Eröffnung Zuversicht. Und er behielt Recht. Zum zweiten Mal ging der Leimener Sommer, der von Stadt sowie der Volksbank Kraichgau organisiert wurde, über die Bühne. In Leben gerufen hatte ihn vergangenes Jahr OB Reinwald, um das kulturelle Programm in der Stadt zu erweitern. Er könne sich vorstellen den Leimener Sommer weiter auszubauen, etwa auf zwei Tage - vorausgesetzt der Besucherstrom stimme, sagte Reinwald.

Bei der Eröffnung war es proppenvoll, die Schüler der Leimener Musikschule stimmten mit verschiedenen Stücken die Leute auf den - zumindest an diesem Tag - verloren gegangenen Sommer ein: Der Kinderchor entführte mit "The Lion Sleeps Tonight" und "Der Löwe Simbala" gedanklich nach Afrika. Und die Streicher sowie Bläser beschwörten mit "Summerday" oder "California Dreaming" einige Sonnenstrahlen in die Große Kreisstadt. Das feste Orchesterensemble spielte eine Sinfonie von Mozart und die Nachwuchsband machte Stimmung mit einer jazzigen Nummer namens "All Of Me", die von Constanze Winkler gesungen wurde. Zwischen 60 und 80 Kinder der Musikschule waren dabei.

Die Besucher saßen auf Bänken oder im Außenbereich der Gaststätten und fanden das Ganze einfach nur klasse. Einen Stand hatte auch die Volksbank. Sie verkaufte Gas-Luftballons, deren Erlös an den Leimener Sozialverein "Auf Augenhöhe" ging. Es gab einen Bier- sowie Essensstand und für den Falle der Fälle - falls der Himmel doch noch seine Schleusen öffnen sollte - waren Zelte am Rand des Platzes aufgebaut. Bei Eis oder Deftigem ließ es sich gut aushalten.

Später wurde es rockig mit "Steffi Tücking und Band", die es auf dem Georgi-Platz mächtig krachen ließen: "Rebel Yell" von Billy Idol, "Sex On Fire" von Kings of Leon oder Alice Coopers "Poison" hallten durch die Große Kreisstadt.

Mag es dem unbeständigen Wetter geschuldet sein: Am frühen Abend war noch nicht allzu viel los auf dem Platz, doch nach und nach trudelten die Leute ein. Die Stimmung war gut, gemütlich saß oder stand man beisammen und ließ sich von der Musik berieseln. Auf dem Sprung kam sogar Pink mit dem Song "So What" vorbei - gecovert natürlich. Auch Robbie Williams tauchte mit "Kids" auf. Mit von der Partie war auch Frankie Goes to Hollywood mit "Relax" oder Bryan Adams mit "Summer of 69". Einige sangen mit, die fetzige Musik machte Laune.