Leimen. (luw) Böse Überraschung am Ostermontag: In der Nacht haben Unbekannte mehrere Gebäude im Leimener Stadtgebiet mit teils beleidigenden Sprüchen und Abkürzungen beschmiert. So prangen etwa am Neuen Rathaus in schwarzer Schrift der Name einer internationalen Straßenbande und die Parole "Nazis raus". Ähnliche Schmierereien gibt es auch an der Otto-Graf-Realschule sowie an weiteren Stellen in der Großen Kreisstadt.

"Die Polizei ist bereits informiert", erklärte Stadtsprecher Michael Ullrich auf Nachfrage. Gegenüber der RNZ konnte die Polizei noch nichts zu dem Fall sagen. "Ich gehe davon aus, dass Oberbürgermeister Hans Reinwald am Dienstag Strafanzeige stellen wird", so Ullrich. Dann gehe es darum, wahrscheinlich eine Spezialfirma damit zu beauftragen, sämtliche Schmierereien "schnellstmöglich" zu beseitigen. "Von mir aus könnten das die Leute, die dafür verantwortlich sind, mir ihrer eigenen Zahnbürste wegmachen", empört sich Ullrich angesichts der "widerlichen" Tat.

Teilweise ist auch "Antifa" zu lesen, zudem richten sich einige Schmierereien gegen Nazis. Beleidigt wird auch die Polizei. Stadtsprecher Ullrich zweifelt aber daran, dass hinter den Sprüchen und Ausdrücken eine ernste politische Aussage steckt: "So etwas ist wohl eher als Provokation zu verstehen."

Nun bleibe nur zu hoffen, dass es Zeugen gebe, die der Polizei bei der Ermittlung der Täter helfen könnten. "Man muss bitter festhalten: Für den Steuerzahler wird das Ganze richtig teuer", so Michael Ullrich abschließend.