Leimen-St. Ilgen. (lesa) Über ein Jahr lang gehörte er zum Anblick der Bahnhofstraße wie deren Parkbuchten und Häuser – und bewegte sich ebenso wenig wie diese: ein weißer Kleinwagen ohne gültige Zulassung, dafür aber mit auffälligen orangefarbenen Behörden-Aufklebern auf den Scheiben, die den Besitzer zur Beseitigung des Fahrzeugs auffordern. Und dies seit dem 15. Juli 2020. Seit Kurzem ist das Auto jedoch von seinem geradezu angestammten Platz verschwunden: "Das Fahrzeug wurde durch uns abgeholt und sicher deponiert", erklärt Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage. Und doch ist die Geschichte des unliebsamen "Dauerparkers" noch nicht zu Ende: Denn die Stadt Leimen stellt lediglich ein Zwischenlager für das Auto, dessen Besitzer das Land Baden-Württemberg ist. Und das war bislang nicht allzu versessen darauf den Wagen abzuholen.

Aber von vorne: Dass die Stadt das Auto von seinem Parkplatz abtransportieren musste, ist einem unglücklichen Umstand zu verdanken. Wie die RNZ bereits berichtete, ist der Halter des Wagens seit geraumer Zeit verstorben und sein Auto wegen ungeklärter Nachlassfragen lange Zeit herrenlos gewesen. Seit dem Frühjahr steht jedoch das Land als Erbe fest – und als Verantwortlicher, der es aus dem Verkehr ziehen müsste. Fahrzeuge ohne gültiges Kennzeichen dürfen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes nicht im öffentlichen Verkehrsraum verwendet werden.

Was den zuständigen Landesbetrieb "Vermögen und Bau Baden-Württemberg" jedoch bisher nicht zu Taten veranlasste: "Die Kommunikation mit dem Land ist sehr mühsam", berichtet Michael Ullrich über die Mühen, den Abtransport des Kleinwagens zu veranlassen. "Das Land wäre hier zuständig gewesen, hat sich aber nicht gerührt, daher haben wir das jetzt erledigt."

Das bedeutet, dass der Wagen nun auf einem umzäunten, städtischen Gelände untergebracht ist. "Wir werden das Auto aufbewahren", so Ullrich, der berichtet, dass man eine Frist für die Abholung des Wagens setzen wolle. Auf den Kosten für Abtransport und Aufbewahrung will man im Leimener Rathaus indes nicht sitzen bleiben: Sie sollen dem Land in Rechnung gestellt werden.

Und wieso wurde das für "Fiskalerbschaften" des Landes zuständige Amt bisher nicht aktiv? "Als festgestelltem Erbe fehlen dem Amt regelmäßig die Papiere, Schlüssel und die Kenntnis des Standortes des in die Erbschaft fallenden Kraftfahrzeuges", erklärt Christian Lindinger, Amtsleiter der zuständigen Dienststelle in Pforzheim, auf RNZ-Nachfrage. In der Regel müsse daher "vor jeder Verwertung aufwendig ermittelt werden". "Im vorliegenden Fall wurde darüber hinaus bereits ein Insolvenzverfahren beantragt, in dessen Verlauf das Fahrzeug verwertet werden wird", so Lindinger. Generell sei "die Verwertung von Kraftfahrzeugen" – also deren Verkauf oder Verschrottung – ein "wirtschaftlich geringer, aber arbeitsaufwendiger Teil bei der Ordnung von Nachlässen", berichtet Lindinger, der im Zuge dessen die "regelmäßig "gute und vertrauensvolle" Zusammenarbeit mit den Kommunen betont.

Und was geschieht nun mit dem abgeschleppten "Dauerparker" in der Bahnhofstraße? Hier bleibt der Amtsleiter vage: "Grundsätzlich werden alle Kraftfahrzeuge zunächst bewertet und anschließend einer ihrem Zustand entsprechenden Verwertung zugeführt." Einen Termin gibt es dafür noch nicht.