Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Egal ob gleich in der Früh zum Morgengebet mit Entzündung des Osterfeuers oder später zum Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde: Alle, die am Ostersonntag auf den Vorplatz zur Dreifaltigkeitskirche kamen, hielten dort kurz inne. Sie bewunderten das farbenfrohe, lebendige Erscheinungsbild des bunt bepflanzten Osterkreuzes. Rund 50 Familien und Einzelpersonen hatten tags zuvor blühende Pflanzen vorbeigebracht und das mit dunkler Erde befüllte Holzkreuz hübsch bepflanzt. Für die Pflege des Blumenkreuzes, das nun bis zum Sommer den Vorplatz zieren wird, haben sich engagierte Gemeindemitglieder bereit erklärt. Doch trotz aller Freude gab es auch einen Wermutstropfen.

Diakon Daniel Horsch und die Mitglieder des Kirchengemeinderates hatten die Pflanzaktion betreut und auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Vom Ergebnis und der schönen Gemeinschaftsaktion, die am Karsamstag stattfand, waren alle begeistert. "Vom Kindergartenkind bis zu den Senioren haben sich alle Generationen konfessionsübergreifend an unserer Aktion beteiligt", freuten sich die Aktiven der Kirchengemeinde. Doch die Freude währte wie erwähnt nicht lange.

Das bepflanzte Osterkreuz vor der evangelischen Dreifaltigkeitskirche erfreute Gottesdienstbesucher und Osterspaziergänger. Fotos: Geschwill

Wie zu erfahren war, wurden in der Osternacht die von der Bevölkerung mit viel Liebe und Bedacht ausgewählten und eingepflanzten Blumen mutwillig herausgerissen. Sie lagen vor dem Holzkreuz verstreut auf dem Boden. Eine Nachbarin hatte kurz vor Mitternacht die Tat bemerkt und umgehend Daniel Horsch verständigt. Damit am Ostersonntag die 50 Besucher des 7-Uhr-Morgengebets ein hübsch bepflanztes Blumenkreuz bewundern konnten, war der Diakon mit weiteren Helfern bereits um 5.30 Uhr im Einsatz, um die Blumen wieder einzupflanzen und den Vorplatz sauber zu machen.

"Wir konnten alle Blumen verwenden und das Blumenkreuz wieder genauso herrichten, wie es war", berichtete er nach dem nächtlichen Schrecken voller Erleichterung. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde erstattet. Aber wenigstens war Ostern gerettet und die österliche Botschaft "Freut euch!" hatte keinen Schaden genommen.

Wer am Ostermorgen an die Dreifaltigkeitskirche kam, um sich das Osterlicht in Form kleiner Kerzen abzuholen oder die Ostergottesdienste zu besuchen, merkte nichts von der nächtlichen Tat. "Es liegt an uns, uns nicht unterkriegen zu lassen", meinte Horsch.

In der von ihm unter freiem Himmel gestalteten Ostermorgenfeier brachte er Vertrauen und Zuversicht zu den Menschen: "Wir möchten alles Dunkle und Belastende hinter uns lassen und uns auf Licht und Hoffnung freuen. Wir vertrauen dabei auf Gott, der alles Leben geschaffen hat. Wir vertrauen darauf, dass seine Liebe den Tod überwindet."