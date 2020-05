Von Lukas Werthenbach

Leimen-St. Ilgen. Ohne die aufmerksamen Mitarbeiter zweier Banken wäre der Turnverein Germania St. Ilgen (TV) jetzt wohl um über 20.000 Euro ärmer. Betrüger hatten versucht, von zwei verschiedenen Konten des Vereins jeweils rund 10.400 Euro auf Konten in Frankreich zu überweisen. Unterschrieben waren die Überweisungsträger mit dem Namen der Vereinsvorsitzenden Britta Kettenmann. Doch die wusste nichts von derartigen Beträgen, geschweige denn von geplanten Überweisungen nach Frankreich. Jetzt ermittelt die Polizei.

Britta Kettenmann. Foto: Geschwill

"Die Bank rief mich an und fragte, ob sie eine Überweisung über irgendeinen krummen Betrag um die 10.400 Euro ausführen dürfte, die ihnen per Überweisungsträger vorliegt", erzählt die TV-Vorsitzende Kettenmann im Gespräch mit der RNZ. Darauf habe sie sich erst einmal bei der Kassiererin des Vereins, Sandra Dittrich, erkundigt. "Sie macht normalerweise alles über Online-Banking, aber der Überweisungsträger ging ja per Post bei der Bank ein", so Kettenmann. Die Kassiererin erklärte sofort, dass sie keine derartige Überweisung beauftragt habe. Schnell war also klar: Das ist ein Betrugsversuch.

Zudem meldete sich wenig später eine weitere Bank, bei welcher der Verein ein zweites Konto angelegt hat: "Hier war ein weiterer Überweisungsträger eingegangen, diesmal mit einem Betrag um die 10.300 Euro", berichtet die TV-Vorsitzende. Jeweils sollte das Geld an ein Konto in Frankreich gehen, als Empfänger waren laut Kettenmann "ausländisch klingende Namen" angegeben. Also ging sie mit den Unterlagen der Banken zur Polizei und stellte Strafanzeige wegen Überweisungsbetrugs – gegen "Unbekannt".

Für Kettenmann besonders gruselig: Die Überweisungsträger waren mit ihrem Vor- und Nachnamen unterschrieben. "Das war eine auffällig schöne und saubere Schrift", berichtet sie. Demnach habe man nicht versucht, ihre originale Unterschrift zu fälschen. Doch es sei eindeutig, dass die Täter neben den auf der Internetseite der TV Germania einsehbaren Kontonummern auch den Namen der Vorsitzenden recherchiert hatten. Entsprechend dankbar ist Kettenmann den wachsamen Mitarbeitern der Banken, die gesetzlich seit 2009 übrigens nicht mehr dazu verpflichtet sind, den Namen des Empfängers mit den Kontodaten abzugleichen.

Und die Täter? Polizeisprecher Dieter Klumpp schätzt die Chancen auf einen Ermittlungserfolg als "sehr gering" ein, wie er auf Nachfrage erklärt. "Ich befürchte, dass auch die Einrichtung des Kontos bei der französischen Bank nicht auf legalem Weg ablief", sagt er. Entsprechend schwierig sei es, überhaupt Hinweise auf den oder die Täter zu erhalten. Von dieser Masche namens Überweisungsbetrug betroffen seien häufig Firmen, gemeinnützige Stiftungen und Vereine, deren Kontodaten öffentlich einsehbar sind. Die Polizei rät dazu, Kontoauszüge stets sorgfältig und in kurzen Zeitabständen zu prüfen. Bankdaten sollte man "so sparsam wie möglich herausgeben". Bei Spendenkonten wird empfohlen, diese nur für Geldeingänge zu nutzen. "Die Umbuchung der Spendeneingänge kann bei einigen Kreditinstituten auf spezielle Konten beschränkt werden", erklären die Beamten. Durch diese "organisatorische Trennung" werde die Kontrolle erheblich erleichtert und das Risiko minimiert.

Im Rhein-Neckar-Raum liegt die Zahl der erfassten Fälle von Überweisungsbetrug laut Polizei seit 2015 jährlich im Durchschnitt bei rund 230. Bei mehr als zwei Dritteln davon blieb es beim Versuch; der angerichtete Schaden durch die "geglückten" Überweisungen betrug hier zuletzt durchschnittlich pro Jahr knapp 200.000 Euro. "In der Regel wird das Geld sofort abgehoben und ist dann weg", so Klumpp. Derartige Empfänger-Konten beständen oft nur wenige Tage.