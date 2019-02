Leimen-St. Ilgen (pol/van) Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag auf der B3 gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll gegen 15.15 Uhr eine 37-Jährige mit ihrem Mercedes in südliche Richtung gefahren sein. Mit im Auto saß ihr Kind. Weil sie offenbar am Steuer einschlief, kam sie nach links in den Gegenverkehr. Wie die Beamten mitteilen, versuchte eine nachfahrende Zeugin durch sekundenlanges Hupen die Mercedes-Fahrerin zu warnen - vergebens.

Ein entgegenkommender 57-jähriger Opel-Fahrer konnte schließlich nicht mehr ausweichen und stieß fast frontal mit dem Mercedes zusammen. Der Opel drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und schließlich in der angrenzenden Böschung zum Stehen.

Beide Autofahrer wurden eingeklemmt und schwer verletzt. Der knapp zweijährige Sohn der Frau blieb offenbar unverletzt. Alle drei Insassen wurden in ein Heidelberger Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von insgesamt 3500 Euro.

Die B3 war während der Unfallaufnahme stundenlang gesperrt.