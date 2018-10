Leimen. (pol/mün) Eine 30 Jahre alte Frau versuchte am Donnerstag, sich in Leimen vor einem Autofahrer in Sicherheit zu bringen. Dabei stürzte sie und das Auto fuhr einfach weiter, berichtet die Polizei.

Gegen 12.10 Uhr war die Radfahrerin in der Wittelsbacherallee unterwegs. Kurz vor der Einmündung Hohenstauferallee bemerkte sie einen hinter ihr fahrendes Auto, das so weit auffuhr, dass der Wagen das Heck des Fahrrads berührte.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Radfahrerin auf den Gehweg aus, heißt es im Polizeibericht. Dabei aber blieb sie am Randstein hängen. Um nicht zu stürzen, sprang sie vom Rad ab und verletzte sich am Fuß leicht. Ohne sich um die 30-Jährige zu kümmern, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort.

Im Anschluss an den Unfall bekam die Frau von einem älteren Herrn, der mit einem Mädchen im Kindergartenalter unterwegs war, Hilfe angeboten, die sie jedoch ablehnte.

Da er möglicherweise den Unfall beobachtet haben könnte, werden er und etwaige andere Zeugen gebeten, sich unter der Rudnummer 06222/57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.