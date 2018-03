Von Thomas Frenzel

Leimen. Außen war es vor ein paar Jahren hergerichtet worden, jetzt kommt das Innere an die Reihe: Das historische Rathaus der Großen Kreisstadt Leimen, das ab 1794 von dem Salzmagnaten Aron Elias Seligmann errichtet wurde, ist ein Sanierungsfall. Nach der Weinkerwe am dritten Septemberwochenende soll das repräsentative Gebäude auf Vordermann gebracht werden. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald rechnete bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr.

Wie teuer das Unterfangen wird, wurde in der öffentlichen Ratssitzung mit keinem Wort erwähnt. Es dürfte ein zumindest hoher sechsstelliger Betrag sein: Unter der Rubrik "Verwaltungsgebäude" sind jedenfalls im Haushaltsplan allein für das laufende Jahr 700.000 Euro vorgesehen.

Offiziell gilt das Projekt als "elektrische Sanierung". Die Stromleitungen haben nach Worten des Rathauschefs zum Teil einen historischen Standard; sie seien mitunter noch zweiadrig und damit schon mit Blick auf den Brandschutz gefährlich. Die Erneuerung der elektrischen Infrastruktur werde weitere Maßnahmen mit sich bringen, kündigte Reinwald an, und er nannte explizit die Sanierung von Wänden und Böden.

Während der einjährigen Bauzeit müssen die im historischen Rathaus untergebrachten Ämter anderweitig unterkommen, betonte der OB, der dann ebenfalls umziehen muss: Baulärm und zu erwartende Staubbelastungen machten ein Verbleiben unmöglich. Als mögliche Ausweichquartiere habe die Verwaltung bereits drei verschiedene Objekte im Blick. Welche das seien, etwa auch das schon in der Vergangenheit von der Stadtverwaltung genutzte Kurpfalz-Centrum, blieb offen. Hierzu äußerte sich der OB nicht.

Den prächtigen Spiegelsaal im ersten Obergeschoss werde man dagegen so lange wie möglich für Trauungen bereitstellen. Reinwald zufolge werde die Stadt auch beantragen, diesen Repräsentationssaal, der wie das Rathaus selbst unter Denkmalschutz steht und das letzte Mal in den 1960er Jahren saniert wurde, in die Liste der nationalen Kulturgüter aufzunehmen. In diesem Fall könnte mit Zuschüssen für die ebenfalls notwendige Sanierung auch der klassizistischen Tapetengemälde gerechnet werden.

Aktuell ging es im Gemeinderat allerdings um weitaus Nüchternes: um die Vergabe der Planung und Durchführung. Einstimmig und wortlos ging der Auftrag an den Leimener Architekten Ilja Gork. Dieser hatte in städtischem Auftrag bereits die elektrische Sanierung der benachbarten Turmschule betreut.