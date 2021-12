Leimen. (fre) Kommt alles so, wie es der Gemeinderat bei seiner zurückliegenden Zusammenkunft einstimmig beschlossen hat, dann erhalten die Stadtwerke voraussichtlich bis Ende 2023 ein neues Werkstattgebäude. Ausweislich der fürs Jahr 2022 verabschiedeten Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Technische Betriebe Leimen (TBL) sind für das Projekt 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Zumindest auf diesen Betrag summieren sich die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen, die mit den Wirtschaftsplänen einhergehen.

Alles in allem wollen die drei genannten Eigenbetriebe im kommenden Jahr rund 800.000 Euro in den Stadtwerke-Neubau investieren. Vor etwa fünf Jahren war auf dem Betriebsgelände an der Ecke St. Ilgener-/Wilhelm-Haug-Straße bereits das neue Verwaltungsgebäude entstanden. Peter Anselmann (CDU) nannte es denn auch folgerichtig, die dortige alte Werkstatthalle abzureißen und eine neue hinzustellen. Über die Neubau-Details – insbesondere über die geplanten Büroräume – müsse man sich aber noch unterhalten, wandte bei grundsätzlicher Zustimmung Peter Sandner (SPD) ein.

Bei den TBL macht das neue Werkstattgebäude den Löwenanteil bei den für 2022 geplanten Investitionen aus, schilderte es Stadtwerke-Chef Rudi Kuhn. 480.000 Euro sind hierfür vorgesehen. Auf der Einnahmenseite mit rund 4,5 Millionen Euro zeigt sich einmal mehr, dass die Stadt mit einem Volumen von über vier Millionen die mit Abstand wichtigste Auftraggeberin der TBL ist. Und diese will man sich nicht mit überteuerten Preisen verprellen: Der Erfolgsplan geht bei einem Volumen von 4,682 Millionen von einem Gewinn von gerade mal 1000 Euro aus.