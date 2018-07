Leimen. (fre) Zum Beginn des Kindergartenjahres 2018/19 steigen für Eltern in der Großen Kreisstadt die Betreuungskosten für ihre Kinder. Dies gab die Verwaltung unlängst bekannt. Demzufolge steigen die Elternbeiträge ab dem 1. September um rund drei Prozent.

Diese Preiserhöhung gilt für die städtischen Einrichtungen genauso wie für die konfessionellen, für die Initiative "Eltern konkret e.V." genauso wie für den Waldkindergarten, der vom "Postillion e.V." mit Sitz in Wilhelmsfeld betrieben wird.

In einer gemeinsamen Information verweisen die Träger der Kinderbetreuung in Leimen auf eine nicht minder gemeinsame Empfehlung der Landeskirchen, deren Fachverbände sowie des Städte- und Gemeindetags Baden-Württemberg. Gemäß dieser Empfehlung orientieren sich die Elternbeiträge auch weiterhin an der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in einer Familie.

Teuer war und bleibt die Betreuung von Kleinkindern im Alter von einem bis drei Jahren. Hier liegt der Monatsbeitrag bei einer Betreuung mit verlängerten Öffnungszeiten für eine Familie mit einem Kind ab September bei 335 Euro; zur Zeit sind es noch 325 Euro.

Ein Ganztagesplatz, für den derzeit 557 Euro gezahlt werden muss, kostet ab September dann 574 Euro. Je nach Anzahl der unter 18-jährigen Kinder in einer Familie reduzieren sich die Preise auf künftig 67 beziehungsweise 114 Euro - bei Familien mit vier oder noch mehr anrechenbaren Kindern.

Die Kindergartenunterbringung für Dreijährige und älter fällt dagegen günstiger aus. Bei verlängerten Öffnungszeiten werden bei einer Ein-Kind-Familie ab September 114 Euro fällig, drei Euro mehr als bisher. Die Ganztagsunterbringung kostet die Eltern dann 335 Euro pro Monat; derzeit sind es noch zehn Euro weniger. Gemäß der erwähnten Kinderstaffelung reduzieren sich die Betreuungskosten auf bis zu 19 Euro bei verlängerter Öffnungszeit beziehungsweise auf 67 Euro in der Ganztagsbetreuung.