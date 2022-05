Von Nicolas Lewe

Leimen. Wer mehr als acht Stunden im Leimener Freibad verbringen möchte, könnte unter Umständen ein Problem bekommen: Auf Initiative des Bäderparks wurde die Parkzeit mit Parkscheibe hier vor Kurzem auf eben diese acht Stunden begrenzt. Diese Neuigkeit bestätigte jetzt Frank Kucs, Leiter des städtischen Ordnungsamtes, auf RNZ-Nachfrage. Die Regelung gelte auf dem gesamten Parkplatz, Schilder im Bereich der Zufahrt weisen darauf hin. Das Ziel: Dauerparker wie Wohnmobile und Camper sollen von der Fläche vertrieben werden.

Das habe auch schon zu positiven Ergebnissen für die Bäderpark-Betreiber geführt. "Die meisten sind verschwunden", berichtete Kucs zum Dauerparker-Ärgernis: "Ob die auch so verschwunden wären, weiß ich nicht." Der von Badbesuchern geäußerten Kritik, es werde rund um den Bäderpark momentan strikter kontrolliert als früher widerspricht der Ordnungsamtsleiter. Er betont: "Wir haben da nicht mehr und nicht weniger ein Auge drauf als auf andere Bereiche." Die Kontrolle der Bäderpark-Parkplätze sei Teil der normalen Arbeitsabläufe des Ordnungsamtes. Auf den Parkflächen direkt vor dem Hallenbad gelte übrigens schon länger eine Parkregelung: vier Stunden mit Parkscheibe. Wie lange dies schon so ist, kann Kucs gar nicht so genau sagen. Seit er im Herbst 2019 sein Amt angetreten habe, kenne er keine andere Situation.

Acht Stunden Parken mit Parkscheibe, dazu der Hinweis, dass Zelten und Lagern untersagt ist. So geben es seit Kurzem die Schilder an der Zufahrt zum Freibad-Parkplatz wider. Foto: Alex

Rudi Kuhn, der Leiter des Bäderparks, betont, dass für die Badegäste auch künftig diverse Parkflächen kostenfrei ohne Zeitlimit zur Verfügung stünden. Nur eben nicht direkt vor Frei- und Hallenbad. Die Begrenzung der Parkdauer im direkten Umfeld des Bäderparks ziele in erster Linie auf die Dauerparker. Weitere Parkflächen ohne eine Zeitbegrenzung gebe es aber zum Beispiel am nicht weit entfernten Badener Platz. "Unsere Gäste können die Parkflächen je nach ihrem persönlichen Bedarf frei wählen", so Kuhn.

Wer den kurzen Fußweg vom Auto zum Badevergnügen bevorzugt, muss also fortan in jedem Fall eine Parkscheibe hinter die Windschutzscheibe legen. Im Hallenbad wird hieran seit einiger Zeit mit einem deutlichen Hinweis erinnert. Eine Tafel mit der Aufschrift "Parkscheibe nicht vergessen!", erinnert die Besucher an die begrenzte Parkdauer – und bewahrt sie so im besten Fall vor einem unangenehmen "Knöllchen". Trotzdem haben nach RNZ-Informationen die Strafzettel in diesem Gebiet zuletzt zugenommen. Letzteres wollte Ordnungsamtsleiter Kucs allerdings nicht bestätigen.

Beim Schwimmklub Neptun, einem der im Bäderpark aktiven Vereine, scheint die Parkdauer zumindest keine größere Rolle zu spielen. Auf Nachfrage äußerte sich Schwimmwartin Heike Rau wie folgt: "Die Parksituation am Schwimmbad ist bei uns im Verein kein Thema. Die Parkscheibe ist dort schon länger vorgeschrieben, nur hat es bisher wohl keiner kontrolliert. Auch ist selten einer von uns länger als vier Stunden vor Ort." Ähnlich äußerte sich auch Ralf Kolb, Vorsitzender des Tauchsportclubs Leimen. Das Thema sei da, tangiere die Taucher aber nur am Rande. "Wir kommen damit klar", so Kolb.