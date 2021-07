Von Sabine Geschwill

Leimen. Der Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" zeigte am Ende der Jugendgemeinderatssitzung nicht nur den Spitzen der Stadtverwaltung, sondern auch den im Publikum lauschenden Vertretern des Gemeinderates, wie sehr die Jugendräte am Ortsgeschehen interessiert sind. Der Austausch zwischen Verwaltung und Jugend war rege. Eine sehr erfreuliche Nachricht verkündete Oberbürgermeister Hans D. Reinwald bezüglich des Neubaus des Jugendzentrums "Basket II" am St. Ilgener Fischwasser: Den Bauantrag habe man jetzt eingereicht und die Fachplaner beauftragt. Reinwald hoffte auf eine zügige Antragsbearbeitung, damit baldmöglichst der Spatenstich für den Neubau erfolgen kann.

Die jungen Kommunalpolitiker erkundigten sich nach dem Fortschritt der Tief- und Gleisbaumaßnahmen in der Römer- und Nußlocher Straße sowie nach dem Baufortschritt der Neugestaltung des Kreisverkehrs in der St. Ilgener Straße. "Die Arbeiten in der Römerstraße laufen nach Plan, die Maßnahmen werden nächstes Jahr fertig", zeigte sich der OB mit der Einhaltung des Zeitplans sehr zufrieden.

Beim neuen Kreisverkehr sei der Bauabschnitt "Kreisel" mit den Auf- und Abfahrten fertig. Im Juli soll es mit dem Ausbau des Radwegs weitergehen, wobei gleichzeitig die Maßnahmen für das neue Gewerbegebiet mitkoordiniert werden müssen. Die Gesamtmaßnahme werde inklusive Begrünung bis ins nächste Jahr dauern, so Reinwald. Er bot den Jugendräten eine Baustellenbesichtigung an.

Ein weiteres Besichtigungsangebot unterbreitete er ihnen zum Baufortschritt an der Geschwister-Scholl-Gemeinschaftsschule. Bei einer der nächsten Sitzungen soll auf Vorschlag des Stadtoberhaupts auch das Projekt "Interkommunales Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen" vorgestellt werden.

Die Frage der Jugend nach dem Impffortschritt in der Leimener Bevölkerung konnte die Stadtverwaltung nicht beantworten. "Wir bekommen als Stadt hierzu keine Rückmeldungen", hieß es. Bei der Gelegenheit warb Reinwald bei den Jugendräten um Helfer zur Durchführung der Bundestagswahl im September. Neben Erfrischungsgeld und Verpflegung am Wahltag erhalten Wahlhelfer auch eine Covid-19-Schutzimpfung. Auch ohne die genannten Anreize waren die Jugendgemeinderäte in großer Zahl zur Mithilfe bei der Wahl bereit.

Jugendgemeinderätin Ann-Sophie Joos-Arp schlug vor, sich künftig öfter mit dem Jugendgemeinderat in Wiesloch auszutauschen und bei verschiedenen Projekten zu kooperieren. Dessen Sprecherin Sara Lee Holzmeier war bei der Sitzung zu Gast und stellte sich vor.

Es wurde dem Vorschlag der Stadt entsprochen, eine Arbeitsgruppe "Corona & Jugend" zu gründen, der Jugendgemeinderäte, Vertreter der mobilen Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit, dem Sozialamt und der Polizei angehören. Den Grund erläuterte Rainer Federolf vom städtischen Sozialamt: Durch die Pandemie sei eine zunehmende Perspektivlosigkeit bei Jugendlichen festzustellen. In den Abendstunden würden regelmäßig 20 bis 30 Jugendliche marodierend durch die Straßen ziehen. "Wir wollen gemeinsam Ideen entwickeln, um die Situation, die momentan vorherrscht, zu verbessern", so Federolf. Etwa ein halbes Dutzend Jugendräte meldeten sich für die AG-Teilnahme an. Auch der OB bekundete sein Interesse.

Abschließend wies Jugendgemeinderat Gabriel-Joseph Can die Stadtverwaltung zum wiederholten Mal auf Gefahrenstellen an den Basketballkörben an der Freizeitanlage "Am Fischwasser II" hin: Die Abschlusskanten des Spielfeldes sind zu nah an den Körben und bergen eine Verletzungsgefahr. Reinwald sicherte eine schnelle Überprüfung zu.