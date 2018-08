Von Sabine Geschwill

Leimen-Gauangelloch. Mitglieder und Sportangebote hat der TSV Nordstern zur Genüge. Was dem Gauangellocher Verein fehlt, ist eine gut aufgestellte Vorstandschaft. Die seit Jahren andauernde mangelnde Bereitschaft der Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen, ist besorgniserregend - zumal sich der bisherige Vorsitzende nach 50 Amtsjahren bei der nächsten Mitgliederversammlung am 21. September um 20 Uhr in der Schlossberghalle nicht mehr zur Wahl stellt. Albert Dussel möchte den Vorsitz und seine weiteren Vorstandsposten in jüngere Hände geben.

Lange genug hat Dussel Verantwortung übernommen und seine Freizeit dem Verein geschenkt. Im Alter von 14 Jahren kam er zum TSV Nordstern, um Fußball zu spielen. 1968 wurde der Gauangellocher bei der Ersten Mannschaft Spielführer und war damit automatisch bei den Vorstandssitzungen dabei. Noch im gleichen Jahr wurde er bei der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden gewählt. Seit 50 Jahren steht der 76-Jährige nun schon an der Spitze des Vereins; seit mehreren Jahren ist der gelernte Kaufmann auch noch Kassier, Schriftführer und Platzwart des Vereins. Obendrein kümmert er sich in der Fußballabteilung um das Transfergeschäft und das Passwesen.

"Ich habe immer alles gemacht, weil sich keiner dafür gefunden hat - und ich habe es auch gerne gemacht", betont er. "Aber ich bin jetzt 76 Jahre alt und finde, dass jetzt mal die Jungen ran sollen", erklärt Albert Dussel gegenüber der RNZ. "Trotz intensiver Suche findet sich niemand, der Verantwortung übernehmen will", fügt er resigniert an. Zusammen mit seinem früheren Stellvertreter Dieter Rieger hat er diesbezüglich schon viele Mitglieder angesprochen - bisher ohne Erfolg.

Doch bei der Mitgliederversammlung im September wird es nun ernst: Es stehen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Und Albert Dussel lässt keinen Zweifel daran: "Ich trete mit Sicherheit nicht mehr an", betont er. Findet sich kein geschäftsführender Vorstand, ist die Existenz des Vereins gefährdet. Und das bereitet Albert Dussel große Sorgen: "Man macht sich schon so seine Gedanken, wie es mit dem Verein, seinen Sportangeboten und mit unserem Vereinsklubhaus weitergeht, wenn sich keiner findet."

Sollten die Vorstandsämter unbesetzt bleiben, dann werde innerhalb eines Vierteljahres eine zweite Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl einberufen. Sollte auch diese nicht den gewünschten Erfolg bringen, dann gebe es eine dritte und letzte Zusammenkunft für die Vereinsmitglieder. "Einziger Tagesordnungspunkt wäre dann die Auflösung des Vereins", weiß Dussel. Dabei würden auch Liquidatoren gewählt, die innerhalb eines Jahres die Vereinsauflösung abwickeln müssten.

"Ich möchte, dass es mit dem Verein und seinen Sportangeboten weitergeht und hoffe, dass sich einige Mitglieder bereit erklären, die Vorstandsämter zu besetzen", stellt Albert Dussel klar. "Die Vereinsrettung muss unser aller Ziel sein", betont er.

Aktuell zählt der TSV Nordstern mit seinen Abteilungen Turnen, Leichtathletik, Volleyball und Fußball 746 Mitglieder und bietet rund 250 Kindern und Jugendlichen eine sportliche Heimat. Fragt sich nur: Wie lange noch?