Leimen. (EN/mare) In Leimen ist am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Verlängerung der Travemünder Straße eine Gartenhütte in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auch das angrenzende Gebüsch über.

Die Feuerwehren aus Leimen, St. Ilgen und die Heidelberger Berufsfeuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Gegen 22.30 Uhr war das Feuer zum größten Teil gelöscht, es blieben nur noch kleine Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde niemand.