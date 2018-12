Leimen. (luw) Die Postfiliale des "Pen & Paper Shops" verlässt im Januar das Kurpfalz-Centrum. "Wir waren schon bei der Übernahme der Filiale im Jahr 2010 entschlossen, das Kurpfalz-Centrum irgendwann zu verlassen", erklärt Inhaber Rüdiger Krüger auf RNZ-Nachfrage. "Wir sind nicht mehr zufrieden mit den Gegebenheiten hier", sagt er mit Blick auf das "in die Jahre gekommene" Gebäude. Zuletzt seien ihm immer mehr Kunden "abgesprungen".

Nun wurde Krüger auf der Suche nach attraktiveren Räumen für sein Schreibwarengeschäft samt Postfiliale fündig. Eigentlich wollte er zum 1. Februar 2019 im gerade entstehenden Gebäude in der Rathausstraße 10 einziehen. "Es gab aber erhebliche Herausforderungen beim Bau", berichtet der 48-Jährige. So sei eine Gasleitung getroffen worden, die nicht im Bauplan eingezeichnet gewesen sei; zudem sei die Standsicherheit einer Wand des Nachbargebäudes gefährdet, sie drohe abzusinken.

Das führte nun dazu, dass das neue Gebäude nicht wie geplant zum Februar bezugsfertig ist. Da aber der Mietvertrag für die bestehende Fläche des "Pen & Paper Shops" im Kurpfalz-Centrum Ende Januar ausläuft, zieht Krüger dort am 23. Januar aus.

Am 25. Januar soll dann die Postfiliale in einem Raum an der Rückseite des neuen Gebäudes in der Rathausstraße eröffnen. "Der Bereich ist eigentlich später für das Lager geplant, die Verkaufsfläche entsteht vorne", erläutert Krüger. Bisher ist die spätere Lagerfläche noch durch eine Wand von dem Gebäude in der Rathausstraße getrennt.

Laut Krüger soll ein Durchbruch die Räume miteinander verbinden. Der geplante Lagerraum soll Ende Januar provisorisch eingerichtet werden, um zumindest alle Post- und Postbankdienstleistungen anbieten zu können. Für sein restliches Angebot reicht Krüger zufolge aber der Platz nicht aus.

Das bedeutet für den Inhaber nach eigenen Angaben monatliche Umsatzeinbußen von etwa 50 Prozent. "Mein Kerngeschäft fällt ja komplett weg", sagt er. Wie lange sein Laden für Schreibwaren, Bürobedarf und Geschenkartikel geschlossen bleibt, kann momentan niemand sagen. Klar sei nur, dass Kälte und Nässe den Bau weiter bremsen könnten. Der Inhaber geht davon aus, dass er spätestens im Sommer mit seinem vollständigen Angebot in die Rathausstraße 10 einziehen kann.