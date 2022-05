Leimen. (sg) "Wenn sonst immer die Sonne scheint, dann darf es zur Eröffnung unserer Freibad-Saison auch mal regnen", meinte Bürgermeisterin Claudia Felden zum Saisonstart am Samstagmorgen. Pünktlich um 9 Uhr öffnete das Leimener Freibad seine Türen. Gut zehn Besucherinnen und Besucher hatten sich eingefunden, obwohl das Wetter mit mageren zehn Grad und Dauerregen nicht gerade Lust auf einen Freibadbesuch machte. Felden gehörte neben Bäderparkleiter Rudi Kuhn, dem Technischen Leiter Tobias Hornisch, den beiden Bäderparkangestellten Karolina Kusajda und Lara Dreier, Siegfried Schwarz vom Schwimmklub Neptun, Michaela Nau von der DLRG Leimen und den Kollegen Kai Hein und Thorsten Kniehl vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt zum Begrüßungskomitee und durfte die ersten Badegäste mit Präsenten überraschen.

Andrea Weber aus Eppelheim war die Erste an diesem ungemütlichen Morgen, die ihre Jahreskarte vorzeigte und zielstrebig die Umkleidekabinen ansteuerte. "Warum nicht?" antwortete die erfahrene Schwimmerin der Schwimmgemeinschaft Poseidon auf die Frage, warum sie ausgerechnet bei diesem Wetter ins Freibad geht. "Nass wird man eh", meinte die 61-Jährige lachend.

Susanne Zürner aus Wiesloch und Gertrud Wiegand aus St. Leon-Rot waren Badegäste Nummer Zwei und Drei. Zürner hält sich mit Schwimmen fit. Sie hat eine Jahreskarte und kommt jeden Tag in den Bäderpark – entweder in der Wintersaison ins Hallenbad oder jetzt ins Freibad. "Regenwetter hält mich nicht vom Schwimmen ab", erklärt sie und fügt an: "2000 Meter täglich müssen es sein." Tägliches Schwimmen zur Gesunderhaltung praktiziert auch Gertrud Wiegand. "Ich bin schon seit Februar in Karlsruhe ins Freibad gegangen, egal bei welchem Wetter", sagt sie. Sie schwört auf diese Abhärtung: "Ich habe seit mindestens zehn Jahren keine Erkältung mehr gehabt."

Nach dem offiziellen Teil ging es auch für Bürgermeisterin, Bäderparkleiter und Technischen Leiter in die Umkleidekabine. Mit Badekleidung und Badetuch ausgestattet marschierten sie schnurstracks zum Schwimmerbecken. Die Herren tauchten mit einem Kopfsprung ins Wasser ein, die Bürgermeisterin nutzte die Leiter. Alle fanden nach den ersten Schwimmzügen das 24 Grad warme Wasser "wunderbar" und "herrlich".

Um den Aufenthalt der Badegäste im Leimener Hallen- und Freibad an Wochenenden und Feiertagen noch sicherer zu machen, unterstützen DLRG Leimen, Tauchclub und SK Neptun schon viele Jahre das Bäderparkpersonal. Die Tätigkeiten beinhalten neben der Beckenaufsicht und der Kontrolle der Baderegeln auch die Beaufsichtigung der Rutschanlagen, das Auf- und Abdecken des Schwimmerbeckens im Freibad, Einleitung von Erste-Hilfe-Maßnahmen und vieles mehr. Diese Unterstützung wurde von Felden und Kuhn sehr gelobt. Koordiniert wird der Dienstplan der Vereine von Udo Strittmatter vom SK Neptun. 2018 übernahm er diesen Job von Michaela Nau. Beim "Anschwimmen" am Samstagmorgen waren die Neptun-Rettungsschwimmer Krzysztof Debowski und Tim Sautter sowie die DLRG-Retter Michaela Nau, Laura Glebe und Magnus Huber vor Ort.