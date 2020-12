Von Thomas Frenzel

Leimen. Die neue Verwaltungszentrale an der Ecke von Wilhelm-Haug- und St. Ilgener Straße steht, nun soll bei den Stadtwerken der Neubau der Hallen und Werkstätten in Angriff genommen werden. Das kündigte Stadtwerkechef Rudi Kuhn an, als es in öffentlicher Gemeinderatssitzung darum ging, für die städtischen Eigenbetriebe – darunter auch der Bäderpark – die Wirtschaftspläne fürs Jahr 2021 auf den Weg zu bringen.

Der größte Verlustbringer stand dabei schon im Vorfeld fest: der Bäderpark. Wegen der Corona-Pandemie, so Kuhn, konnte diese Freizeitanlage im zu Ende gehenden Jahr 2020 nur "auf Sparflamme" betrieben werden. Und fürs kommende Jahr zeigte er sich auch nur "verhalten optimistisch", durch mehr Öffnung auch mehr Einnahmen bei den Eintrittsgeldern erzielen zu können. Nach der bisherigen Zielvorstellung von jährlich 1,7 Millionen rechne er fürs nächste Jahr mit einem Minus von 1,86 Millionen Euro.

Hintergrund Leimen. Einstimmig hakte der Gemeinderat die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe für 2021 ab. Die Zahlen dazu: > Wasserwerk: Der Erfolgsplan weist beim Ertrag 3,910 Millionen Euro aus, bei einem Gewinn von 0,237 Millionen. Der [+] Lesen Sie mehr Leimen. Einstimmig hakte der Gemeinderat die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe für 2021 ab. Die Zahlen dazu: > Wasserwerk: Der Erfolgsplan weist beim Ertrag 3,910 Millionen Euro aus, bei einem Gewinn von 0,237 Millionen. Der Vermögensplan hat ein Volumen von 2,618 Millionen; die Kreditermächtigung für Investitionen liegt bei 1,331 Millionen Euro. > Technische Betriebe Leimen (TBL): 1000 Euro Gewinn soll zum Jahresende 2021 der Erfolgsplan ausweisen. Die Erträge sind mit 4,613 Millionen Euro angegeben. Der Vermögensplan beläuft sich auf 1,102 Millionen, bei Verpflichtungsermächtigungen von 1,553 Millionen Euro. > Abwasserbeseitigung: Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen ist auf 1,9 Millionen festgelegt. Der Vermögensplan umfasst 3,772 Millionen. Der Erfolgsplan setzt bei Erträgen von 4,46 Millionen auf einen Gewinn von 469.000 Euro. > Bäderpark: Im Erfolgsplan wird von einem Aufwand von 2,113 Millionen Euro ausgegangen. Dem stehen Erträge von 0,249 Millionen gegenüber, woraus ein Verlust von rund 1,865 Millionen Euro resultiert. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan nicht aufgeführt.

Dass angesichts der finanziellen "Vorbelastungen" beim Bäderpark die Mindereinnahmen bei den Besuchern nicht den Löwenteil ausmachten, unterstrich Ralf Frühwirt (GALL). Wichtiger sei, dass der Bäderpark finanziell auf einem guten Weg und "die Coronakrise irgendwann auch wieder vorbei" sei. Dass die Bürgerschaft sehr froh gewesen sei, dass der Bäderpark – wenn auch aufwendig unter Corona-Bedingungen – geöffnet war, führten Alexander Hahn (FDP) und Rudolf Woesch (FW) ins Feld.

Dass bei den Technischen Betrieben Leimen (TBL) die von Rudi Kuhn für 2021 angepeilte "schwarze Null" auch wirklich erreicht werde, hoffte Peter Sandner (SPD) mit Blick auf den städtischen Haushalt. Dieser werde von der Coronakrise beeinflusst und die TBL wiederum hingen "an der Nabelschnur der Stadt". Umso wichtiger sei es laut GALL-Frühwirt, dass es hier gelänge, die unter anderem beim Tiefbau und im Elektrobereich bestehenden personellen Engpässe zu lösen; andernfalls drohe bei anstehenden Arbeiten die Fremdvergabe.