Leimen. (pol/make) Am Montag hat ein betrunkener Autofahrer ein Kind gefährdet. Laut Polizeiangaben hatte der 68-Jährige um 18:15 Uhr in der Kurpfalzstraße erhebliche Schwierigkeiten, die Fahrspur zu halten, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und kollidierte beinahe mit dem auf dem Gehweg laufenden Kleinkind.

Ein 18-jähriger Zeuge beobachtete beim Hinterherfahren die extrem auffällige Fahrweise des Mannes. Nachdem der Fahrer anhielt, gelang es dem Zeugen, den betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festzuhalten. Als er die anfahrenden Beamten erblickte, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten holten den Flüchtigen jedoch schnell ein und nahmen diesen vorläufig fest.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,78 Promille. Nachdem dem Betrunkenen auf dem Polizeirevier Wiesloch eine Blutprobe entnommen wurde, durfte er gehen, allerdings ohne Führerschein. Der wurde beschlagnahmt. Weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den betrunkenen Autofahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.