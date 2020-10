Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen.Die Dame, die am Samstagmittag zusammen mit ihrem Enkel die Flohmarktstände in St. Ilgen abklapperte, konnte an einem Verkaufsstand in der Weberstraße einfach nicht widerstehen: Ihr Blick blieb an einer Ansammlung kleiner, süßer, dekorativer Engelchen hängen. Mindestens eine Figur oder sogar zwei Stücke sollten zu Hause ihre "Engelsammlung" vergrößern. Der Enkel half beim Aussuchen und für einen Mini-Geldbetrag wechselten die Engelchen ihren Besitzer. Käuferin und Verkäuferin waren zufrieden und führten noch ein nettes Gespräch. Schauen, kaufen, plaudern – alles war möglich bei den "Hofflohmärkten", Leimens neuem Nachbarschaftsprojekt. Die Idee dazu hatte die "Lokale Agenda Leimen", die sich die "Hofflohmarkt-Aktionen" in den Mannheimer Stadtteilen als Vorbild genommen hat. Mit Unterstützung der Stadtverwaltung, den örtlichen Vereinen und Engagierten wurde die Projektidee unter dem Motto "Entdecke die Schätze deiner Stadt" im Juli in Leimen-Mitte umgesetzt, im September folgte Gauangelloch – und nun war St. Ilgen dran.

Flohmarktgänger kamen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Über 80 Hofflohmarkt-Standorte – verteilt im gesamten Ort – konnten besucht und Schönes, Dekoratives, Nützliches und gut Erhaltenes zum kleinen Preis erworben werden. Das Wetter war vormittags mit Wolken verhangenem Himmel noch nicht perfekt für einen ausgedehnten Flohmarktrundgang. Aber als am frühen Nachmittag die Sonne die Wolken verdrängte und die Temperaturen stiegen, war deutlich mehr Betrieb auf den Straßen. Fahnen wiesen den Weg zu den Flohmarktständen, die in Höfen, Vorgärten und Garagen aufgebaut waren.

Für die St. Ilgener war das die Gelegenheit, das "Zuviel" in Kellern und Speichern, Schränken, Regalen und Schubladen auszusortieren und nicht mehr Genutztes sowie gut Erhaltenes direkt vor ihrer Haustür zu verkaufen. Georg Riemann von der "Lokalen Agenda" und Rainer Federolf von der Stadtverwaltung hatten die Anmeldungen entgegengenommen und wurden bei der Durchführung vom Stadtteilverein unterstützt. Von der hohen Teilnehmerzahl war Riemann begeistert. "Die Flohmarktstandorte sind im gesamten Ort verteilt und reichen vom Karl-August-Weg bis raus zur Waldsiedlung", wusste er. Zusammen mit seiner Frau Gudula war er am vormittags im Quartier rund um die Goethestraße anzutreffen. "Wir wollen schauen, wie es läuft und sind da, falls es Fragen gibt." Vorbildlich seien die Hygienekonzepte umgesetzt worden, lobten beide.

So wie bei Stephanie Stelling in der Goethestraße, die nicht nur Handdesinfektionsmittel und Tücher bereithielt, sondern auch Mund-Nasen-Masken, falls Kunden gerade keine zur Hand hatten. Die Mutter von zwei Töchtern feierte Flohmarktpremiere. Ihr Verkaufsschwerpunkt war Kinderkleidung und ihr Angebot an hübschen Sachen für Babys und Kleinkinder gigantisch.

Schicke Schuhe und flippige Kleidung für Erwachsene von Größe 36 bis 42 gab es in der Friedrichstraße bei Britta und Sarah. Mutter und Tochter hatten ihre Kleiderschränke ausgemistet und in ihrer Hofeinfahrt eine Menge Mode aufgefahren. "Wir sind beide modeaffin und ein bisschen klamottensüchtig", erklärte die Tochter das große Angebot.

Direkt gegenüber hatten Stefanie und Christian Simon ihre Garage zum Verkaufsraum umgestaltet, um wetterunabhängig zu sein. "Ich finde es super praktisch, dass ich hier direkt vor Ort Sachen verkaufen kann und nicht erst alles in Kartons packen und ins Auto einladen muss", meinte Stefanie Simon. Sie hatte auch einiges "zum Verschenken" dabei. "Ich bin froh, wenn die Sachen weg sind und freue mich, wenn andere sie gebrauchen können. Umweltschutz und Recycling sind heutzutage wichtig und die Sachen zum Wegwerfen oft zu schade", meinte sie. Einige Häuser weiter hatte Myriam Bresch zusammen mit ihrer Freundin Désireé Allbrecht ihre Flohmarktwaren in ihrem Innenhof herrlich arrangiert. Sie hatte extra einen Tisch mit "Ein-Euro-Ware" zusammengestellt.

Mit Marc Imschweiler und Kai-Jan Kutscher traf man auf zwei begeisterte Flohmarktgänger in der Eichendorff-Straße. Dort hatten sich Familien aus drei nebeneinander liegenden Hausnummern abgesprochen und sich entschlossen, bei den "Hofflohmärkten" mitzumachen. Glück für die Flohmarktgänger, bekamen sie so an einem Fleck viel Ware präsentiert.