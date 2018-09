Leimen. (pol/kau) Zu einem schweren Unfall mit vier Autos kam es am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B3, meldet die Polizei. Gegen 16.30 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem VW Lupo in Richtung Nußloch unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Leimen Süd fuhr er in den Gegenverkehr, um ein abbiegendes Auto zu überholen.

Dabei übersah er den Feierabend-Stau hinter der Abfahrt und prallte beim Einscheren gegen den stehenden Nissan eines 39-Jährigen. Der Nissan wurde auf den vor ihm stehenden VW Passat eines 38-Jährigen geschoben. Ein entgegenkommender 47-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer konnte dem VW Lupo, der während des Unfalls mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn ragte, nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit diesem.

Der Unfallverursacher, der 39-jährige Nissan-Fahrer und der 38-jährige Passat-Fahrer verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von 17.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten des Reviers Wiesloch beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein entzogen.