Vom „Café Life“ an der Ecke Rohrbacher Straße/ Schwetzinger Straße stand zu Wochenbeginn noch die Fassade. Die angrenzende Volksbank hingegen ist nur noch Bauschutt. Foto: Alex

Leimen. (lew) Von der ehemaligen Volksbankfiliale in der Schwetzinger Straße ist nur noch eine Ruine übrig. Selbiges gilt für die einstige Gaststätte "Zum Rebstock", in der zuletzt das "Café Life" untergebracht war. Die Meldeadresse von Letzterem liegt in der Rohrbacher Straße. Oder viel mehr lag. Denn wie Stadtsprecher Michael Ullrich auf RNZ-Nachfrage mitteilte, gehen die Abbrucharbeiten der beiden Gebäudeteile zügig voran. Ab dem 15. November soll mit dem Neubau begonnen werden.

Wie berichtet ist geplant, dass an dieser Stelle in Zukunft das neue "Leimener Eck" für Attraktivität im Stadtbild sorgt. Bauherr und Investor Marcus Wiesendanger hat hierfür die Errichtung zweier Gebäude geplant. In dem einen sollen neben der neuen 650 Quadratmeter großen Volksbank weitere Geschäfte auf 350 Quadratmetern unterkommen.

Im anderen Gebäude zwischen Rohrbacher Straße und Kaiserstraße sind 13 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von rund 950 Quadratmetern vorgesehen. Die Wohnungen sollen 60 bis 100 Quadratmeter groß sein und über zwei bis vier Zimmer verfügen. Das Heidelberger Architekturbüro "ap88" hatte sich mit seinem Entwurf durchgesetzt.

Bis zum 30. März 2022 soll laut Ullrich der Rohbau stehen, dann gehe es an die Innenarbeiten. Die Fertigstellung sei für Ende 2023 geplant. Im Zuge der Maßnahme soll auch eine Linksabbiegespur von der Rohrbacher Straße in die Bürgermeister-Lingg-Straße entstehen.