Leimen. (pol/make) Die Bundespolizei führt wiederkehrend Einsätze zur Gewaltprävention durch, um das Sicherheitsempfinden der Reisenden im öffentlichen Raum zu steigern. Laut Polizeiangaben kontrollierten Beamte am Mittwoch zwischen 10 und 19 Uhr insgesamt 34 Personen am Heidelberger Hauptbahnhof, im Zug und an umliegenden Bahnhöfen und Haltepunkten. 19 Personen mussten auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung hingewiesen werden. In einem Fall kam es dabei zu einem tätlichen Angriff auf die Bundespolizisten.

Während einer Kontrolle des Bahnhofes St. Ilgen/Sandhausen stellten Beamte einen 22-Jährigen fest. Dieser hielt sich ohne eine erforderliche Mund-Nase-Bedeckung am Bahnhof auf. Als ihn Beamte auf die Tragepflicht hinwiesen, wuchs die aggressive und ablehnende Haltung des Mannes.

Unvorhergesehen griff der 22-Jährige die Beamten an, schubste sie und versuchte, sie zu schlagen. Mit Anstrengung gelang es, den Mann zu fesseln.

Zwischenzeitlich angeforderte Verstärkung des Polizeipräsidiums Mannheim traf am Bahnhof ein und unterstützte die weiteren Maßnahmen. Der 22-Jährige zeigte sich ab diesem Zeitpunkt kooperativ und einsichtig.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Weiterhin werden seine Daten zur Prüfung eines ordnungswidrigen Verhaltens an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.