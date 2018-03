Leimen. (sg) Tore schießen stand für die teilnehmenden Mannschaften des ersten Leimbach-Realschul-Cups auf dem Stundenplan. Die Otto-Graf-Realschule Leimen veranstaltete auf Initiative von Sportlehrer und Fußball-AG-Leiter Martin Kohler erstmalig ein Hallenfußballturnier für die Realschulen der Region. Als Kooperationspartner der Schule unterstützte Zweitligist SV Sandhausen mit seiner Projektverantwortlichen Daniela Bierbrauer das Turnier mit dem Know-how eines Zweitligavereins und spendierte alle Pokale und Preise. Der Profiklubs sieht sich in der sozialen Verantwortung und engagiert sich vor Ort für den Nachwuchs. Als Kooperationspartner unterstützt er Schüler im sportlichen Bereich, bietet Chancen, Motivation und Integration.

Insgesamt elf Mannschaften traten in der Sportparkhalle gegeneinander an. Die Realschulen aus Weinheim, Schriesheim, Ladenburg, Sinsheim, Neckargemünd Walldorf, Wiesloch, Brühl-Ketsch sowie die Realschule der IGH Heidelberg, die Werkrealschule St. Ilgen und die Leimener Gastgeber entsendeten Teams. Spielberechtigt waren Schüler aus den Geburtsjahrgängen 2005 und jünger.

Der Ehrgeiz, den Leimbach-Cup zu gewinnen, war spürbar: "Viele sind mit den besten Spielern ihrer Schule angereist", sagte Kohler. Um allen teilnehmenden Mannschaften eine hohe Spielaktivität zu ermöglichen, hatte der Turnierorganisator den Spielmodus "Jeder gegen jeden" gewählt. Jedes Team hatte zehn Spiele zu absolvieren. "Das verspricht Spannung bis zum Schluss", so Kohler. Die Spielzeit betrug jeweils sechs Minuten. "Somit ist gesichert, dass alle Mannschaften ausreichend Zeit und Gelegenheit haben, ihre Momente auf dem Spielfeld zu erleben und sich mit anderen Schulen im fairen Wettstreit spielerisch zu messen", machte er deutlich. Als Schiedsrichter waren zwei U19-Spieler des SV Sandhausen im Einsatz. Das Team der Otto-Graf-Realschule wurde an diesem Tag sehr erfolgreich von Giuliano Silvia aus der Klasse 8a gecoacht.

Die Klasse von Martin Kohler war an diesem Turniertag in allen Bereichen vorbildlich aktiv: Die Schüler hatten in der Sporthalle Auf- und Abbau, Technik und Spieldurchsagen sowie die Verpflegung der Spieler und Besucher übernommen. Beim Leimbach-Cup konnten sich die Schüler an einer Aktion gegen Rassismus beteiligen und ein deutliches Ausrufezeichen setzen, dass derlei Gedankengut im Sport und an Schulen nichts verloren hat. Klasse war, dass SV-Sandhausen-Profi Tim Kister die Siegerehrung vornahm. Er durfte den vom Verein gestifteten Wanderpokal im Beisein von Bürgermeisterin Claudia Felden und den beiden Fußball-Schülermentorinnen Lea Wulle und Kady Manneh an die Mannschaft der Otto-Graf-Realschule als Turniersieger überreichen. Martin Kohler freute sich riesig: "Der Leimbach-Cup wird Leimen also nicht verlassen." Auf Platz zwei landete die Kurpfalz-Realschule Schriesheim, Dritter wurde die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule Weinheim. Der Fair-Play-Preis ging an die Kraichgau Realschule Sinsheim.