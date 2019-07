Von Christoph Moll

Neckarsteinach. Dass es in kleinen Dörfern "auf dem Land" keinen Hausarzt mehr gibt, ist inzwischen vielerorts längst Realität. Doch wie kann es sein, dass eine Kommune mit 3800 Einwohnern im Herzen der Metropolregion schon seit über einem Jahr keinen Hausarzt mehr hat? Die Antwort lautet: Vermutlich genau deshalb, weil sie im Herzen der Metropolregion liegt. Im Fall von Neckarsteinach kommt allerdings noch ein weiterer Grund dazu: Die Vierburgenstadt ist von Baden-Württemberg umgeben. Und dort verdienen die Ärzte mehr.

Doch der Reihe nach. Die "arztlose" Zeit in der hessischen Vierburgenstadt dauert nun schon über ein Jahr an. Anfang März 2018 schloss der letzte Hausarzt seine Praxis in der Hauptstraße ohne Vorankündigung, was seinerzeit für Empörung sorgte. Die Patienten wurden damals im Vorfeld nicht über die Schließung informiert - nicht einmal jene, die einen Termin vereinbart hatten oder ein Rezept abholen wollten. Sie standen vor verschlossenen Türen. Grund war die plötzliche Kündigung einer angestellten Ärztin. Der Arzt führte bereits damals eine Praxis in Hirschhorn, von der aus er die Patienten in Neckarsteinach weiter versorgen wollte.

Auch Bürgermeister Herold Pfeifer war damals sauer. Erst drei Jahre zuvor war es ihm gelungen, mit Unterstützung der "Kassenärztlichen Vereinigung Hessen", den jungen Facharzt für Allgemeinmedizin nach Neckarsteinach zu holen, nachdem ein Vierteljahr vorher Neckarsteinachs letzte Hausarztpraxis aus Altersgründen geschlossen worden war.

"Ich habe im vergangenen Jahr auf allen Ebenen versucht, einen neuen Arzt zu bekommen", berichtet Pfeifer nun. Doch der Rathauschef bekam nur Absagen. Viele Ärzte wollten keinen Rund-um-die-Uhr-Dienst leisten, sondern Zeit für die Familie. Deshalb würden sie lieber in eine große Gemeinschaftspraxis gehen. "Alle haben gesagt: Landarzt mache ich nicht - und in Hessen schon drei Mal nicht", erzählt Pfeifer. "In Baden-Württemberg verdienen die Ärzte mehr."

Doch ist das wirklich so? Die RNZ fragte bei der "Kassenärztlichen Vereinigung Hessen" (KV) nach. "Das Vergütungsniveau zwischen Hessen und den angrenzenden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg unterscheidet sich tatsächlich teilweise eklatant", erklärt KV-Sprecher Karl M. Roth. Im Bereich der Versorgung durch Hausärzte gebe es bessere Vergütungen, die vertraglich zwischen Krankenkassen und Ärztegruppierungen - meist dem Hausärzteverband - geregelt und vereinbart werden. "Ausschlaggebend für die Vergütung ist immer der Leistungsort, also der Ort der Praxis, in dem die Leistung erbracht wird", so Roth.

Deshalb zieht es Allgemeinmediziner also eher nach Baden-Württemberg als nach Hessen. "Wir sind einerseits in der glücklichen Lage, dass es im Umland genügend Ärzte gibt", sagt Bürgermeister Pfeifer. "Andererseits mindert das die Chancen, dass wir einen Hausarzt nach Neckarsteinach bekommen." Auch dass die bisherige Praxis inzwischen neu genutzt ist und nicht mehr zur Verfügung steht, lässt Interessenten abwinken.

Inzwischen hätten sich die Einwohner der Vierburgenstadt mit der Situation arrangiert, meint Pfeifer: "Direkt nach der Schließung gab es einen Aufschrei, aber seit Weihnachten wurde ich nicht mehr auf das Thema angesprochen." Es gebe auch badische Hausärzte, die Hausbesuche in Hessen machen, weiß Pfeifer, der selbst Patient in einer Schönauer Praxis ist. "Ich habe aber die Hoffnung auf einen Hausarzt mit Sitz in Neckarsteinach noch nicht aufgegeben", sagt der Bürgermeister.