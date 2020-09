Die Fahrbahn der Landesstraße L 600 ist dank der auf beiden Seiten verlegten Rasengittersteine nun in die Breite gewachsen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Leimen-Lingental/Gaiberg. Es regnet. Und zwar in Strömen. Die Sicht ist schlecht. Bessere Bedingungen könnte es für eine Testfahrt auf der vor Kurzem nach dreieinhalb Wochen Sperrung wieder freigegebenen Landesstraße L600 zwischen dem Manfred-Lautenschläger-Kreisel bei Gaiberg und dem Leimener Ortsteil Lingental nicht geben. Deren Fahrbahn war – zumindest bislang – nicht gerade breit. Nun ist sie in die Breite gewachsen. Mit Rasengittersteinen wurde der ausgefahrene Fahrbahnrand befestigt, sodass er im Notfall befahrbar ist. Hat sich die Investition gelohnt?

Im Straßenverkehr ist es keine gute Idee, die Augen zu schließen. So mancher Autofahrer wird dies auf der L 600 vielleicht kurzzeitig schon einmal getan haben. Denn wenn einem hier ein Lastwagen, ein Bus oder ein Geländewagen mit Linksdrall entgegenkam, konnte es ganz schön eng werden. Und es galt: Augen zu und durch. Bisher wartete neben der weißen Linie am Rand der Fahrbahn – zumindest stellenweise – ein Abgrund. Wer von der Fahrbahn abkam, kam vor allem bei Regen meistens nicht mehr so einfach zurück. Denn der Untergrund war aufgeweicht und zusammengefahren, sodass Schäden vorprogrammiert waren. Oder im schlimmsten Fall – wie im vergangenen Jahr geschehen – das Abrutschen eines Lasters ins Maisfeld.

Und nun? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als wären nicht durchgängig Rasengittersteine verlegt worden. Tatsächlich sind aber auch in den vermeintlichen Lücken Steine vorhanden. Diese wurden bereits bei der Sanierung der L 600 vor über einem Jahr verlegt – an Stellen, die sich nicht wirklich erschließen. Warum nicht gleich durchgängig?

Na ja, jetzt sind sie ja überall da. Und das ist auch gut so. Denn die Steine haben eine interessante Wirkung, wie sich beim Test zeigt: Schon der optische Eindruck von insgesamt wohl etwas mehr als einem Meter auf beiden Seiten vermittelt dem Fahrer mehr Sicherheit und das Gefühl: Wenn es eng wird, ist da noch Platz. Selbst wenn ein größerer Wagen nahe der Mittelspur entgegenkommt, bleibt man als Fahrer entspannt. Nun kann man getrost weiter rechts fahren – und muss im Gegenverkehr nicht mehr den linken Spiegel riskieren, wie es ja durchaus bei einigen Unfällen schon vorgekommen ist. Stattdessen muss man nur ein bisschen Angst um den rechten Spiegel haben. Denn die Leitpfosten wurden nicht weiter nach rechts versetzt. Würde man die Rasengittersteine zu weit nach rechts befahren, könnte es zur Kollision kommen. Das haben wir lieber nicht getestet.

Stattdessen aber das leichte Befahren der Steine. Dafür sind sie ja da. Es zeigte sich: Die Steine haben noch eine gute Eigenschaft. Wer sie befährt, bemerkt dies. Das Auto vibriert und es entsteht ein Brummton. Schnell ist klar: Das Befahren ist möglich. Aber man sollte bald wieder nach links auf den Asphalt lenken.

Um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Ja, die Steine sind sinnvoll. Noch sinnvoller wäre es aber gewesen, die Fahrbahn gleich zu verbreitern. Denn knapp 300.000 Euro sind ein stolzer Preis.