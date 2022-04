Gaiberg. (lew) Eine der größten Baustellen in der Region rund um Heidelberg verlängert sich außerplanmäßig um mindestens vier Wochen, doch den meisten fällt das aktuell gar nicht auf. Die Rede ist von der Baustelle an der Landesstraße L600 in der Gaiberger Ortsmitte. Normalerweise ist diese Route für den Verkehr aus dem Elsenztal über den Berg Richtung Leimen und Heidelberg hochfrequentiert. Doch momentan ist die L600 nach der Unterspülung durch einen Wasserrohrbruch zwischen Bammental und Gaiberg für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Der Großbaustelle in Gaiberg verschafft dies unverhofft etwas Zeit. Bereits im Mai 2021 war hier mit den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen begonnen worden, Ende April hätten diese eigentlich abgeschlossen sein sollen. Das hatte Bauamtsleiterin Lena Grabenbauer so auch noch Ende Februar auf Nachfrage der RNZ in Aussicht gestellt. Wohlgemerkt mit der Einschränkung, wenn nichts dazwischenkomme.

"Der anvisierte Termin zur Fertigstellung Ende April kann leider nicht eingehalten werden", erklärte Grabenbauer jetzt auf erneute Nachfrage. Die Begründung der Bauamtsleiterin lautet wie folgt: "Aufgrund der Witterungsverhältnisse im Winter haben sich die Arbeiten um rund vier Wochen verzögert."

In den vergangenen zwei Monaten seien diverse Wasserumschlüsse vorgenommen, die Gehwege gepflastert sowie viele Arbeiten im Rahmen der Erneuerung des Straßenunterbaus durchgeführt worden. Zudem sei der Bauabschnitt 1a zwischen Ortsmitte und evangelischer Kirche begonnen und fast fertiggestellt worden. Was die witterungsbedingte Verzögerung nun für die Gesamtmaßnahme bedeutet? Laut Bauamtsleiterin Grabenbauer soll die Straße am 19. und 20. Mai asphaltiert werden: "Im Anschluss erfolgen dann noch die Markierungsarbeiten sowie die Abnahme durch das Regierungspräsidium Karlsruhe." Im Bammentaler Gemeinderat war am Donnerstag bei der Vorstellung der Sanierung der Elsenzbrücke sogar von einer Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Gaiberg bis voraussichtlich Mitte Juni die Rede. Die Folgen der L600-Unterspülung sollen derweil bereits Ende Mai behoben sein.