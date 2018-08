Von Nicolas Lewe

Leimen-Lingental. Die Arbeiten an der Großbaustelle Lingental kommen sehr gut voran. Mit dieser positiven Nachricht möchte Rudi Kuhn nicht nur den wenigen Hundert Anwohnern Mut machen. Der Leiter der Technischen Betriebe Leimen hat vor allem auch ein Auge auf die Abertausend Verkehrsteilnehmer aus der gesamten Region, die seit Anfang Juni von der Sperrung der L600 zwischen Leimen und Gaiberg betroffen sind. Noch bis voraussichtlich Ende November müssen sie Umwege und mehr Zeit einplanen. Die RNZ hat Rudi Kuhn nach dem aktuellen Stand der Bauarbeiten gefragt.

Was bisher geschah: Die Kanalarbeiten sowie Wasser und Straßenbeleuchtungsarbeiten sind im ersten Bauabschnitt nahezu komplett abgeschlossen. Und das trotz einiger "Überraschungen im Untergrund", wie Kuhn sagt. "Strom- und Wasserleitungen waren nicht genau da, wo sie eingezeichnet waren." Ursächlich dafür sei, dass Leitungen ausgetauscht werden, die 50 Jahre und älter sind. "Die Pläne", so Kuhn, "sind nicht auf Vordermann." Laut der zuständigen Firma Hauck aus Waibstadt befinden sich die Arbeiten aber im Zeitplan.

So geht es im August weiter: Ab Donnerstag, 2. August, wird die Fahrbahn zwischen Leimen und dem Ortseingang Lingental saniert. Hierfür ist als Betreiber der Landesstraße das Regierungspräsidium zuständig. Es gilt zu beachten: In dieser Zeit ist eine Zufahrt von Leimen nach Lingental nicht mehr möglich. Für die Anwohner heißt das, sie müssen nun aus Richtung Gaiberg beziehungsweise Gauangelloch oder Heidelberg anfahren, so Kuhn. Auch das Ruftaxi von Leimen fahre in dieser Zeit nicht.

Erst ab dem 20. August sei die Zufahrt von Leimen nach Lingental wieder möglich. Dann aber nur bis zum Ortseingang. Denn: Zwischen 20. August und 2. September finden die Asphaltarbeiten ab dem Ortseingang bis zum Kastanienweg in der Ortsmitte statt. Hier übernimmt dann wieder die Firma Hauck. Von Leimen kommend stehen den Anwohnern sowie den Besuchern des Landguts Lingental und des Hotels "Lingentaler Hof" dann wieder ausreichend Parkplätze zur Verfügung, die allerdings nach der Fahrbahnsanierung nicht mehr markiert sind.

So geht es im September weiter: Mit Abschluss der innerörtlichen Sanierung am 2. September endet der erste Bauabschnitt von Leimen kommend bis zum Kastanienweg in der Ortsmitte. Am 3. September beginnt dann der zweite Bauabschnitt vom Lingentaler Ortskern in Richtung Gaiberg. Oder wie Kuhn es ausdrückt: "Dann geht es in den oberen Teil."

Zunächst stehen bis zum 10. September die innerörtlichen Arbeiten an. Ab diesem Zeitpunkt ist die Ausfahrt in Richtung Gaiberg nicht mehr möglich. Parkplätze wie am anderen Ortsende von Leimen kommend können hier nicht angeboten werden. Am 10. September übernimmt anschließend wieder das Regierungspräsidium die Sanierungsarbeiten vom Ortsausgang Lingental bis zum Kreisverkehr bei Gaiberg. Für den Verkehr hat diese Maßnahme eine Sperrung der L 600 zwischen Lingental und dem Kreisverkehr zur Folge.