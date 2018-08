Mit Schildern werden Autofahrer vor der Stelle gewarnt, an der am vergangenen Freitag ein großer Autokran in Flammen aufging. Foto: Alex

Nußloch. (aham) Mit der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße B3 müssen die Autofahrer noch mindestens vier Wochen leben. Wie Silke Hartmann, die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Anfrage mitteilte, wird die Fahrbahn bei der Ausfahrt Nußloch-St. Ilgen "voraussichtlich Anfang September" saniert. Bis dahin gilt in Richtung Wiesloch ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde, in Richtung Heidelberg Tempo 50.

Am Freitag hatte dort ein Kranfahrzeug gebrannt. Der Fahrer war in Richtung Wiesloch unterwegs, als er die Flammen bemerkte; er konnte den Kran gerade noch auf den Abbiegestreifen stellen und sich in Sicherheit bringen. Das Fahrzeug brannte in kürzester Zeit lichterloh. Dabei war es zu einer enormen Hitzeentwicklung gekommen, der Feuerwehrkommandant sprach von "locker 1000 Grad". Dadurch schmolz der Asphalt, sodass selbst das 60-Tonnen-Fahrzeug mehrere Zentimeter eingesackt war und nur durch zwei weitere Kräne wieder herausgehoben werden konnte.

Der beschädigte Abschnitt der Bundesstraße wurde zum Teil schon am Freitag abgefräst. Doch das reichte nicht. "Die B 3 muss dort saniert werden", so Silke Hartmann. Auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern müsse die Fahrbahn ausgebessert werden. Ursprünglich hieß es, die Arbeiten sollten am gestrigen Montag erledigt werden. Davon ist nun aber keine Rede mehr. Wegen der Ferienzeit habe man so kurzfristig keine Baufirma damit beauftragen können, so die Sprecherin des Landratsamtes. Daher rechnet man mit einer Baustelle im Randbereich ab Anfang September.

Wie hoch der Schaden ist und wie viel die punktuelle Sanierung kosten wird, konnte Kreissprecherin Hartmann allerdings nicht sagen. Die Polizei hatte am Freitag allein den Schaden am Kran auf etwa 800.000 Euro geschätzt.

Weshalb der Kran in Flammen aufging, steht indes immer noch nicht fest. Nach Angaben der Polizei soll ein Sachverständiger die Ursache klären.