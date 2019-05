CDU/BV: Wilhelm Müller (1949, Gärtnermeister), Cordula Dörfer (1965, Gymnasiallehrerin), Dr. Albrecht Schütte (1970, Landtagsabgeordneter, Diplom-Physiker), Rainer Stetzelberger (1956, Diplom-Ingenieur), Sabine Winter (1968, Sachbearbeiterin), Friedbert Ohlheiser (1955, Beamter i. R.), Uwe Ulzenheimer (1967, Maschinenbauer), Kathrin Flick (1989, Referentin Marketing), Michael Scholl (1959, Stuckateurmeister), Reinhard Wüst (1975, Bankkaufmann), Verena Fortner (1975, Lehrerin), Marc-André Waxmann (1993, Verwaltungsfachwirt), Bernd Drechsler (1961, Rettungsassistent), Annette Hubert (1968, Bankkauffrau), Peter Reil (1970, Marketing-Manager), Hermann Zimmermann (1957, Prüfingenieur), Maximilian Deibert (1985, Angestellter), Dr. Volker Matheis (1963, Diplom-Physiker).

Grüne: Sara Murswieck (1980, Diplom-Ingenieur), Ulf Höppner (1970, Diplom-Ingenieur), Anette Rehfuss (1955, Lehrerin), Felix Harsdorff (1986, Selbstständiger Gärtner), Laura Kohler (1994, Studentin Wirtschaftspädagogik), Dominik Simon (1973, Polizeibeamter), Sybille Götz-Körper (1955, Diplom-Finanzwirt), Klaus Majenz (1955, Softwareentwickler), Klaudia Klaffke (1957, Diplompädagogin), Robert Bittner (1967, Lehrer), Irmela Müller-Wulff (1950, Ärztin), Volker Heidinger (1966, Dozent), Barbara Degen (1961, Diplom-Ingenieurin agr.), Charity Müller (1976, Pflegehelferin), Margit Fuchs (1957, zahnmedizinische Verwaltungsangestellte), Christa Kleinbub-Dunkl (1949, Lehrerin), Dieter Reihl (1950, Diplom-Psychologe), Angelika Fleck-Keilholz (1966, Lehrerin).

SPD: Rüdiger Heigl (1963, Diplom-Betriebswirt BA ), Andrea Frank (1960, Augenoptikerin), Ramón Eck (1988, M.Sc. Regionalplanung), Susanne Dieck (1968, medizinische Fachangestellte), Dieter Krämer (1960, Diplom-Bankbetriebswirt ADG), Rosemarie Huber (1965, Krankenschwester), Andreas Häß (1963, Schriftsetzermeister), Wencke Rose-Zimmermann (1977, Lehrerin), Ludwig Mossau (1994, Personalsachbearbeiter), Alexandra Nießner (1974, Fachkrankenschwester), Benjamin Leising (1982, Zentralheizung- u. Lüftungsbauer), Corinna Berberich (1965, Stationsassistentin), Gabriel Sievers (1997, Student Politik und VWL), Angelika Eck (1965, Krankenschwester), Ingobert Drost (1959, Küchenleiter), Uwe Dopf (1965, Diplom-Ingenieur), Reinhard Bach (1956, Rentner), Sophia Heigl (1996, Studentin Sozialrecht).

UWB: Elisabeth Hanne (1944, Lehrerin i. R.), Clemens Deibert (1955, Justitiar), Dirk Nebelung (1966, Druckermeister), Petra Keller (1972, selbstständig), Stefan Möll (1998, Auszubildender in der Verwaltung), Thorsten Seegers (1976, Diplom-Betriebswirt), Benjamin Nebelung (1996, Student), Sascha Müller (1999, Student), Aaron Gattner (1998, Student), Selma Rudolph (1972, Englischlehrerin), Ingrid Maus (1944, Industriekauffrau i. R.), Renata Jaun (1970, zahnmedizinische Fachangestellte), Bernd Segnitz (1953, technischer Angestellter), Klemens Wild (1967, Biochemiker), Patricia Zimmermann (1962, Marketingfachkraft), Susann Hillme (1974, Architektin), Wolfgang Marek (1944, Diplom-Ingenieur FH, Rentner), Sabine Zimmer (1959, Physiotherapeutin).

Pro Bammental (PB): Fotios Dimitriou (1968, stellvertretender Internatsleiter), Iris Gölz (1966, Industriekauffrau), Dr. Franz Buscholl (1951, Hochschulprofessor), Simone Kronenwett (1979, Bibliothekarin), Margarita Dimitriou (1999, Schülerin), Sandy Eckerle (1984, Sozialversicherungs-Fachangestellte), Alfred Gruner (1955, technischer Leiter), Anne Kirchner (1979, medizinisch-technische Assistentin), Michael Ziegler (1976, selbstständig), Marc Walter Kirchner (1974, Feinwerkmechanikermeister), Sofia Dimitriou (1979, Erzieherin), Andreas Ziegler (1971, kaufmännischer Angestellter), Hermann Knöthig (1949, Pensionär), Daniel Kern (1973, Bauunternehmer), Larry Zimmermann (1970, Unternehmer), Dr. Andriana Jiménez (1985, Biologin), Eberhard Haller (1946, Systemeinrichter, Rentner), Wolfgang Ziegler (1952, Diplom-Finanzwirt/ Steuerberater).

Welche Veränderungen gibt es?

16 der 18 aktuellen Gemeinderäte treten erneut an. Grünen-Fraktionssprecher Peter Dunkl verabschiedet sich nach über 30 Jahren aus der Kommunalpolitik und auch Susanne Wirthele (UWB) fehlt auf der Kandidatenliste. Bei SPD und Pro Bammental bewerben sich die jeweils drei aktuellen Gemeinderäte um eine weitere Amtszeit. Wilhelm Müller als Stellvertretender Bürgermeister führt die CDU/BV-Liste an. Ihm folgen mit Cordula Dörfer, Albrecht Schütte und Rainer Stetzelberger drei weitere aktuelle Gemeinderäte. Vor den aktuellen Bürgervertretern Friedbert Ohlheiser und Uwe Ulzenheimer an sechster und siebter Position steht Sabine Winter.

Die Grünen gehen mit Sara Murswieck als Spitzenkandidatin ins Rennen, danach folgen die aktuellen Gemeinderäte Ulf Höppner und Anette Rehfuss. Mit den Positionen eins, zwei und vier nehmen die drei SPD-Gemeinderäte Rüdiger Heigl, Andrea Frank und Susanne Dieck allesamt Spitzenplätze auf der Liste ihrer Partei ein. Dazwischen steht Ramón Eck auf dem dritten Rang. Elisabeth Hanne und Clemens Deibert stehen als aktuelle Gemeinderäte an der Spitze der UWB-Liste. Mit Dirk Nebelung schließt sich der Erste Vorsitzende der Wählervereinigung an dritter Position an.

Wo liegt die Frauen-Männer-Quote?

CDU/BV: 27,8 % Frauen, 72,2 % Männer

Grüne: 61,1 % Frauen, 38,9 % Männer

SPD: 44,4 % Frauen, 55,6 % Männer

UWB: 44,4 % Frauen, 55,6 % Männer

PB: 38,9 % Frauen, 61,1 % Männer

Wie alt sind die Listen im Schnitt?

CDU/BV: 50,9 Jahre

Grüne: 54,2 Jahre

SPD: 46,9 Jahre

UWB: 49,6 Jahre

Pro Bammental: 49,2 Jahre

Welche Ziele haben die Listen?

CDU/BV: 1. Bildung: Weiterer Ausbau flexibler Betreuungsangebote; zukunftsgerichtete Ausstattung der Schulen; 2. Ehrenamt stärken: Unterstützung von Vereinen sowie des Engagements für Sport, Kultur und Soziales; 3. Umwelt: Effektiver Klimaschutz, z.B. energetische Maßnahmen am Schulzentrum, Biotopvernetzung für Bammental.

Grüne: 1. Lebensräume schützen, Umwelt erhalten: CO2-neutrale Gemeinde, Stärkung des ÖPNV/Fahrradverkehrs, Vermeidung von Plastikmüll; 2. Zusammenhalt fördern, Offenheit leben: Ehrenamtsbörse, Bammentalpass; 3. Zukunftsfähige Gemeinde: Mehrgenerationen-Wohnprojekte, Transparenz und Bürgerbeteiligung, nachhaltige Kommune.

SPD: 1. Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzeptes mit Maß und Ziel unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung; 2. Intelligente Lösungen zur Verbesserung der Verkehrssituation und Verkehrssicherheit und Umsetzung des Verkehrskonzeptes; 3. Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsangebote mit notwendigen Raumkapazitäten und gerechten Gebühren.

UWB: 1. Bammental 2030 - Standortfaktoren stärken: Digitalisierung und städtebauliche Weiterentwicklung, z.B. "Leben am Fluss"; 2. Barrierefreiheit ausbauen: öffentliche Einrichtungen, wie Elsenzhalle, Post, Schwimmbad für alle zugänglich machen; 3. Wirtschaftsförderung weiter aktivieren, Dialog zwischen Gemeinde und Unternehmen intensivieren.

Pro Bammental: 1. Familie und Bildung: Kinderbetreuungsgebühren senken, Betreuungsqualität an Grundschule verbessern, Kinderbetreuung ausbauen; 2. Kultur und Sportangebote: Vereine stärken; Ausbau der Sportstätten, Bewegungsgarten, Jugendbeirat; 3. Städtebauliche Entwicklung: Günstiger Wohnraum, Gewerbeflächen erschließen, kein Leerstand, Feuerwehrgebäude; Sanierung Blumenviertel.