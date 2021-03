Neckarsteinach. (RNZ) Die FWG ist am späten Montagabend immer noch die stärkste Kraft in Neckarsteinach. Sie erhielt nach Hochrechnungen 31,1 Prozent. Die Werte blieben im Vergleich zu morgendlichen Hochrechnung konstant.

Damit liegt die FWG vor der CDU mit 27,4 und der SPD mit 23,1 Prozent. Nur vierte Kraft sind die Grünen.

Update: Dienstag, 16. März 2021, 08.43 Uhr

FWG vorne in Neckarsteinach

Demnach erhält die FWG 6 Sitze im Stadtparlament, die CDU 5 und die SPD und die Grünen je vier Sitze.

Bei der letzten Kommunalwahl 2016 wurde die FWG mit 30,3 Prozent hauchdünn die stärkste Kraft vor der SPD, die auf 30,1 Prozent kam. Beide haben seither sechs Sitze inne. Die CDU erhielt 26,1 Prozent (fünf Sitze), die Grünen kamen auf 13,5 Prozent (zwei Sitze).

Gesamtergebnis verzögert sich

Das Gesamtergebnis für die Kommunalwahlen in Hessen verzögert sich. Nach Angaben des Statistischen Landesamts Hessen wurde in der Nacht zum Montag in einzelnen Wahlbezirken die Auszählung gestoppt. Da von ihnen keine vollständigen Ergebnisse vorlägen, könne das landesweite Trendergebnis voraussichtlich nicht vor Montagmittag veröffentlicht werden, hieß es auf der Internetseite der Statistikbehörde.

Update: Montag, 15. März 2021, 08.40 Uhr