Die Handy-App "Democracy" kommt nun auch in Nußloch zum Einsatz: Der Verein "Democracy Deutschland" hat sie entwickelt - mit dem Ziel, für mehr Transparenz in der Politik zu sorgen. Auch über lokale Themen kann damit abgestimmt werden. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Soll Nußloch eine Busverbindung nach Walldorf bekommen oder nicht? Vor einigen Tagen stimmten 62,5 Prozent der Bürger dafür, 25 Prozent dagegen und 12,5 Prozent hatten keine Meinung dazu. Das Stimmungsbild kann sich aber jederzeit ändern, denn die Abstimmung erfolgt digital über die Handy-App "Democracy". Votieren können die Nußlocher über verschiedene Themen, die den Ort betreffen, noch bis zur Kommunalwahl am 26. Mai. Bei der Kandidatenvorstellung in der Festhalle bekam man die App näher erklärt.

Bei dieser Vorstellung saßen die Kandidaten nicht etwa auf der Bühne und standen den Bürgern Rede und Antwort. Vielmehr war jede Partei mit einem Stand in der Halle vertreten. Dort informierten die Kandidaten über sich selbst, was die Partei bisher im Ort umsetzen konnte und welche Ziele für die Zukunft anvisiert sind. Es war die erste Veranstaltung, bei der sich alle Parteien gemeinsam vorstellten. Man ging als Bürger von Stand zu Stand und informierte sich. In vielen Fragen waren sich die Parteien einig.

> Von der CDU war zu erfahren, dass die Partei sich unter anderem für Ausbau und Stärkung der Kinderbetreuungseinrichtungen einsetzen möchte, damit Familie und Beruf besser vereinbar sind. Zudem sollen die beiden Schulen im guten baulichen Zustand sein und eine angemessene Ausstattung haben. Außerdem setzt man sich für eine weiterführende Schule im Ort ein. Beim Thema Verkehr plädiert die Partei für einen Zebrastreifen an der katholischen Kirche und möchte die Radwege verbessern.

> Die FDP/BfN möchte in Sachen Verkehr ebenfalls einiges bewegen. Mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Massengasse/Kurpfalzstraße verspricht man sich eine Entspannung der dortigen Verkehrssituation bis hin zum Nahversorger Penny-Markt. Außerdem möchte die Partei die S-Bahn-Anbindung verbessern, besonders in Randzeiten und am Wochenende. Die Entwicklungsmöglichkeiten der Gewerbetreibenden sollen gestärkt werden, genauso wie der Ortskern. Für Jugendliche sollen Freizeitangebote ausgebaut werden.

> Die Grünen plädieren für Wohnungsbau durch gezielte Innenentwicklung, man will zudem lebendige Plätze und ein vielfältiges Angebot im Ort haben. Dazu möchte man die Angebote rund um den Lindenplatz stärken und weiter ausbauen. Ideen sind vorhanden: Die Partei kann sich vorstellen, ein Street-Food-Festival zu organisieren oder ein sommerliches "Diner en blanc" in französischer Tradition mit weiß eingedeckten Tafeln, an denen man das Essen selbst mitbringen kann. Außerdem setzt sich die Partei für eine stärkere Bürgerbeteiligung ein und möchte den Ort samt Maisbach generationengerecht gestalten.

> Die SPD setzt sich für bezahlbare Wohnungen ein. Man möchte Wohnraum für Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen schaffen, damit diese bis ins hohe Alter ein selbstbestimmtes Leben führen können. Die Partei ist der Meinung, dass man generationenübergreifende Projekte und Wohnmöglichkeiten braucht und setzt sich daher für ein Mehrgenerationenhaus ein. Verbessern möchte man zudem den öffentlichen Nahverkehr. Auch die Kinderbetreuung soll im Ort gestärkt und der Lindenplatz belebt werden.