Lobbach-Lobenfeld. (kaz) Renée Walker, Frontfrau und Kopf der gleichnamigen Band, mischte am Samstagabend Lobenfeld auf. "Auf diesen Abend hab ich mich gefreut", sagte eine Besucherin aus Neckargemünd, die zusammen mit einer Freundin zum Klosterfest nach Lobenfeld gekommen ist (siehe auch Artikel oben). Kein Wunder: Die Musik der Gruppe trifft ins Herz, ist aber nicht markerschütternd, sondern betreffs Lautstärke einfach bestens dosiert.

Dazu war nur ein kurzer Soundcheck notwendig, nachdem die Vorgruppe "Second to None" die Bühne nach einer Zugabe verlassen hat. Der Wechsel von einer Band zur nächsten funktionierte erstaunlich rasch: Die "Renée-Walker Band" brauchte nur wenige Minuten Soundcheck, bevor sie so richtig loslegte.

Es wurde eine schöne laue Sommernacht. Bei den milden Temperaturen blieben die Gäste bis weit nach Mitternacht. Und so lange hatte auch der Ausschank geöffnet.