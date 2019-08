Für Katzen gibt es in Luise Helfrichs Pension nur "All Inclusive"-Angebote. Dazu gehört neben einem vielfältigen Angebot an Futter auch das tägliche Streicheln. Foto: Haasemann-Dunka

Von Lukas Werthenbach

Wiesenbach. Mehrmals am Tag frisches Futter in verschiedenen Sorten, gemütliche Zimmer und saubere Toiletten: Bei Luise Helfrich gibt’s nur Übernachtungen mit "allem inklusive". Sie betreibt seit 1970 eine Katzenpension in der Schillerstraße. Gerade jetzt in der Ferienzeit ist sie über Wochen "voll ausgebucht", wie die 72-Jährige im Gespräch mit der RNZ erzählt. Wenn Frauchen und Herrchen verreisen, können sie hier ihre Katzen unterbringen. Dabei reicht die Herkunft der vierbeinigen Gäste weit über die Region hinaus.

Das etwa 60 Quadratmeter große Dachgeschoss in Luise Helfrichs Haus ist das Reich der Katzen. Drei Zimmer sind hier für die Haustiere reserviert, bis zu sechs beherbergt sie zur gleichen Zeit in einem Raum. "Laut Veterinäramt dürfte ich sogar insgesamt 35 Katzen unterbringen, aber das mache ich nicht", sagt die Rentnerin. Mehr als zwölf Katzen gleichzeitig nehme sie nicht auf.

Die "Pensionszimmer" sind mit Kratzbäumen und Brettern an der Wand ausgestattet. "Da liegen die Katzen vor allem im Sommer gerne drauf", weiß Helfrich, "mehr brauchen sie gar nicht." Natürlich stehen in jedem Zimmer auch Wasser- und Futternäpfe sowie Katzenklos. Zudem müssen die Räume "ausbruchsicher" sein, wie sie erklärt: "Die Behörde schreibt mir vor, die Katzen im Zimmer zu halten. Raus dürfen sie nicht."

Jeden Morgen um 6 Uhr beginnt der Tag für die allein lebende Tierfreundin. Dann säubert sie alles und füllt die Näpfe mit frischem Futter auf. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei: Die Katzen bekommen in der Regel verschiedene Näpfe mit den Sorten Rind, Huhn und Fisch zur Auswahl. "Und wenn ich im letzten Zimmer mit allem fertig bin, kann ich im ersten fast schon wieder anfangen", sagt Helfrich. "Das ist mindestens ein Zwölf-Stunden-Job." Jeden Morgen gibt es zudem Streicheleinheiten für die Gäste. "Zumindest für alle Katzen, die brav sind", schmunzelt Helfrich, "wenn nicht, lasse ich sie in Ruhe."

Die meisten Katzenbesitzer, die ihre Tiere zum ersten Mal in der Pension einbuchen, hätten die Sorge, dass sie sich nicht mit ihren vierbeinigen Zimmergenossen vertragen. "Die erzählen immer, dass ihre Katzen total aggressiv auf andere reagieren würden", berichtet die 72-Jährige. "Aber bei mir sind sie dann so klein mit Hut." Dies sei vergleichbar mit Kindern, die sich in fremder Umgebung meist besser benehmen als zu Hause. "In den letzten fast 50 Jahren hatte ich vielleicht fünf oder sechs wirklich aggressive Katzen." Zudem sei das dritte Zimmer meist frei, sodass sie hier immer noch besonders schwierige Fälle unterbringen könne.

Jeden interessierten Tierhalter bittet Helfrich, sich die Pension vorher anzuschauen. "Nicht, dass es hinterher heißt, dass sie sich das so nicht vorgestellt hätten", sagt sie. Jedenfalls scheint ihre Unterbringung überregional einen guten Ruf zu haben: "Ich hatte schon Kunden aus Kaiserslautern, Karlsruhe und Landau." Pflicht für jeden Gast ist zudem der Nachweis über verschiedene Impfungen sowie über die Kastration beziehungsweise Sterilisation des Haustiers. "Nicht kastrierte Kater markieren ihr Revier mit ihrem Urin", erklärt Helfrich. "Das stinkt dann so sehr, dass ich auf Dauer ausziehen müsste."

In fast fünf Jahrzehnten hätten sich ihrem Eindruck zufolge die Katzenbesitzer durchaus geändert. "Da gibt es welche, die sich weigern, ihre Katze zu impfen. Sie sagen, dass sie ihre Kinder nicht impfen, also wollen sie das für ihre Tiere auch nicht." Für solche Interessenten habe sie kein Verständnis. "Aber ich mache das mit der Pension aufgrund meines Alters eh nicht mehr lang", sagt sie. Nach der Ferienzeit freut sich die 72-Jährige aber erst mal auf den eigenen Urlaub. "Ich habe keine eigenen Katzen und im Spätjahr nehme ich keine Buchungen an. Dann bin ich mal weg."