Neckargemünd. (cm) In der katholischen Pfarrkirche St. Johannes Nepomuk am Marktplatz findet derzeit ein besonderer "Frühjahrsputz" statt: Die Orgel des Gotteshauses wird "ausgereinigt" - so der Fachbegriff für die Arbeiten.

Diese waren notwendig geworden, nachdem es bei der umfangreichen Sanierung des Gotteshauses im November 2015 zu einer "Staubwolke" im Kirchenschiff kam. Feiner weißer Steinstaub bedeckte den Boden und das ganze Innere der Kirche - so auch die Orgel. Mit der Zeit gelang der chemisch aggressive und Wasser anziehende Staub auch in die Pfeifen.

Die Epfenbacher Firma Göckel baut nun alle 1604 Pfeifen aus und reinigt sie in Handarbeit. Danach wird die Orgel neu gestimmt.