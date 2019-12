Von Christoph Moll

Leimen. Wenn der Gemeinderat am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Ferdinand-Reidel-Saal des Neuen Rathauses zusammenkommt, geht es auch um die Einführung einer Kampfhundesteuer. Wer einen der rund 30 sogenannten Listenhund in der Großen Kreisstadt hält, soll nun 600 statt bisher 96 Euro im Jahr zahlen. Die Stadt reagiert damit auf die schreckliche Attacke zweier Kampfhunde auf einen Jungen im Stadtteil St. Ilgen, um die es derzeit in einem Prozess vor dem Heidelberger Landgericht geht. Das Halten von Kampfhunden soll damit unattraktiv werden. Doch gegen diese Pläne regt sich Widerstand.

Angeführt wird dieser von Natascha Motta. Die 31-jährige Bürokauffrau aus St. Ilgen hält selbst einen Hund der Rasse "American Staffordshire Terrier", der zu den Kampfhunden zählt. "Sukki" sei ein Familienhund, der gut erzogen sei, erzählt sie. So gehe der Hund auch liebevoll mit ihren vier Jahre und vier Monate alten Söhnen Luca und Adriano um. Und selbst wenn "Sukki" von anderen Hunden angegriffen werde, werde sie nicht aggressiv. "Die Gefährlichkeit eines Hundes hängt nicht von der Rasse, sondern von der Erziehung ab", so Motta. "Man kann auch einen Dackel aggressiv machen." Nicht jeder Listenhund sei ein gefährliches Tier. Und nur weil die Steuern erhöht werden, gebe es nicht weniger Beißvorfälle. Problematisch seien eher Hunde, die nicht angemeldet wurden.

"Ich sehe nicht ein, für das Verhalten eines einzelnen Halters bestraft zu werden", sagt Natascha Motta. "Es kann nicht sein, dass nun alle Halter von bestimmten Rassen dafür büßen müssen." Deshalb hat Motta im Internet eine Petition gegen die Pläne der Stadt gestartet, die in zwei Tagen von über 200 Personen unterzeichnet wurde – 70 davon aus Leimen. 540 wären notwendig, damit die Petition an die Stadt geht. Motta schlägt stattdessen eine erhöhte Hundesteuer für alle Vierbeiner gilt, die einen Wesenstest nicht bestehen. Einen solchen sollten nicht nur Kampfhunde absolvieren müssen, sondern Hunde aller Rassen.

Natascha Motta hat sich auch an die Stadträte gewandt. Die 31-Jährige will am heutigen Donnerstagabend zusammen mit anderen Hundehaltern die Sitzung des Gemeinderates besuchen und gegen die Steuer kämpfen – allerdings ohne Hunde.