Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Zum Jahresende ist Zeit, um zurückzublicken: Was bleibt von 2018? Was bewegte die Menschen rund um Heidelberg besonders? Die RNZ zeigt, was Wichtiges, Spannendes und Kurioses geschah.

Januar

Nass: Zum Jahreswechsel hält Dauerregen die Feuerwehren in Atem. In Waldhilsbach schießt die Flutwelle des Forellenbachs in den Kindergarten. Es folgt das erste Hochwasser des Jahres am Neckar. An der Elsenz gibt es statistisch ein Jahrhunderthochwasser. Immer wieder lassen Niederschläge den Neckar aus seinem Bett springen.

Stürmisch: Viele Bäume halten "Burglind" nicht stand. Das Sturmtief beschert den Feuerwehren viel Arbeit.

Bejubelt: Schönau bekommt die Zusage für eine Rettungswache. Ein Krankenwagen soll für schnellere Hilfe sorgen.

Tragisch: "Duke" wird von der Steinach mitgerissen. Der Chihuahua fiel in Heiligkreuzsteinach in den Fluss.

Verstopft: Ein nicht funktionierender Abfluss an einer Straße in Lobbach beschäftigt die Politiker. Der Petitionsausschuss des Landtags informiert sich vor Ort. Die Petition ist erfolgreich, ein größerer Abflussschacht kommt.

Geschlossen: Das Landgut Lingental ist überraschend wieder geschlossen. Weil Auflagen nicht erfüllt wurden, wird eine Gestattung nicht verlängert. Zwei Wochen später darf es wieder öffnen.

Geflirtet: Der Zeitungsflirt von RNZ und Volksbank Neckartal beginnt in den Schulen der Region.

Gerettet: Für das "Haus Steinachtal" in Schönau-Altneudorf gibt’s Hoffnung. Ein Jahr nach der Insolvenz des Pflegeheims zeichnet sich eine Lösung ab.

Geschlossen: Spechbach verliert sein letztes Lebensmittelgeschäft. Die Metzgerei Meister schließt. Im April eröffnet sie aber überraschend wieder.

Gestürzt: Ein Einbruch ins geschlossene Landgut Lingental geht gehörig schief. Der Dieb stürzte mit wertlosen Gutscheinmünzen aus dem Fenster.

Kurios: In Mönchzell ruft die Jugendfeuerwehr zum Weitwurf mit ausrangierten Christbäumen.

Gebrannt: In Leimen will eine 82-Jährige Pommes zubereiten. Das Ergebnis ist ein Küchenbrand.

Genehmigt: Leimen bekommt eine Gemeinschaftsschule. Das Kultusministerium sagt Ja zum Antrag der Stadt.

Insolvent: Ein Umsatzeinbruch in den USA bringt die "Baum Retec AG" in Neckargemünd zu Fall. Das auf Hilfsmittel für Sehbehinderte spezialisierte Unternehmen ist zahlungsunfähig.

Wellig: In Neckargemünd müssen die Baumaschinen eventuell noch einmal anrücken. Der Belag der frisch sanierten Bundesstraße B37 weist Wellen auf.

Gefangen: Der Bammentaler Oliver Ruthner durchlebte 40 Tage die Gefängnishölle in den USA. Die Behörden dachten, dass er illegal einwandern will .

Frostig: In den höheren Lagen der Region fällt der erste Schnee des Jahres.

Genehmigt: Der Umbau der Jugendherberge auf dem Dilsberg kann beginnen, die Baugenehmigung liegt vor.

Diebisch: Eine Einbruchsserie erschüttert Eppelheim. Es kommt zu 21 Fällen in zwei Monaten. Betroffen sind Restaurants, Büros, Geschäfte und sogar das Pfarramt. Im Februar werden zwei 22-Jährige festgenommen.

Frostig: Die Schüler der Otto-Graf-Realschule in Leimen bekommen "kältefrei". Die Heizung ist defekt..

Ölig: Eine zehn Kilometer lange Ölspur zieht sich durch Schönau. Der Verursacher bleibt unbekannt.

Beschränkt: In den Ankersaal in Neckargemünd dürfen nur noch 100 Personen. Schuld ist der Brandschutz, die Kolpingfastnacht fällt aus.

Entdeckt: An der Leimener Mauritiuskirche werden bei Bauarbeiten Knochen gefunden. Sie stammen wohl aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.

Februar

Eingestellt: Am Balkonabsturz in Nußloch im Sommer 2017 soll ein Handwerker schuld sein. Eine fehlerhafte Abdichtung führte wohl zum Rosten der Eisenmatten. Das Verfahren wird aber eingestellt.

Eingesperrt: In Meckesheim wird ein 41-Jähriger erwischt, der acht Mal ohne Führerschein gefahren ist. Er muss sogar ins Gefängnis.

Nachgebessert: Das Chaos beim Schienenersatzverkehr in Eppelheim soll ein Ende haben. Die RNV bessert nach.

Zerfallen: Seit der Schließung vor 20 Jahren zerfällt der Kümmelbacher Hof in Neckargemünd. Nun plant der Eigentümer "Pro Seniore" ein Seniorendorf.

Tierisch: Der "Circus Manuel Weisheit" gastiert in Leimen mit Tigerdressuren. Tierrechtler von Peta demonstrieren gegen den Zirkus.

Früher: Die Sanierung der Landesstraße L536 zwischen Wilhelmsfeld und Schönau-Altneudorf wird deutlich früher fertig.

Forciert: Trotz Widerstands treibt der Gemeinderat in Gaiberg das Baugebiet "Oberer Kittel/Wüstes Stück" voran.

Abgesagt: In Neckargemünd wird eine Narrenparty abgesagt, weil schon um 23 Uhr Schluss sein soll. In Sandhausen fällt die letzte Fastnachtsfeier im Ort aus, weil kaum Karten verkauft wurden.

Ausgesetzt: In Dossenheim lässt ein Unbekannter 20 weiße Mäuse frei.

Niedrig: In Bammental bleibt ein Müllwagen an der Bahnbrücke hängen. Fahrer und Beifahrer werden verletzt. Nun soll ein Warnsystem kommen.

Vermisst: In Neckargemünd und Neckarsteinach werden zwei Mädchen vermisst. Die 14- und die 15-Jährige können nach groß angelegten Suchaktionen gefunden werden.

Gebaut: In Wilhelmsfeld beginnt die Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Teuer: In Dossenheim kommt es bei einer Spritztour zu einem Schaden von 10.000 Euro. Unklar ist, ob ein 16- oder ein 21-Jähriger am Steuer saß.

Gerettet: In Dossenheim retten mutige Nachbarn einen Mann aus einer brennenden Wohnung.

Rätselhaft: In Nußloch umzingeln bis zu 15 vermummte Personen ein Auto und schlagen auf Dach und Motorhaube.

Entschieden: Neckargemünd holt sich das Stromnetz zurück. Die Stadtwerke erhalten die Konzession, eine neue Gesellschaft wird Eigentümerin.

Überfallen: In Nußloch wird ein Taxifahrer Opfer eines Raubüberfalls. Fahrgäste zwingen den 28-Jährigen zur Herausgabe von Geld.

Geweckt: In Leimen erlebt eine 82-Jährige den Schreck ihres Lebens. Sie wird von einem Einbrecher geweckt, der neben ihrem Bett steht.

Angeschossen: In Mauer wird Katze "Missie" angeschossen. Das sechs Monate alte Tier wird eingeschläfert.

Heller: In Eppelheim leuchten die Straßenlaternen wieder mit voller Helligkeit. Sie waren seit 2008 nur mit reduzierter Leuchtkraft in Betrieb.

Geurteilt: Die Flüchtlingscontainer in Meckesheim dürfen bleiben, entscheidet das Gericht. Die Nutzung der Gebäude wird aber eingeschränkt.

März

Gewechselt: Nußlochs Bürgermeister Karl Rühl hört nach 16 Jahren freiwillig auf. Sein 2017 gewählter Nachfolger Joachim Förster tritt nun das Amt an.

Verschenkt: Schönau verschenkt seinen Zunftbaum, weil der bisherige Standort geräumt werden musste. Er wird in Rauenberg aufgestellt.

Protestiert: In Gaiberg und weiteren Gemeinden im Umland wird eine kürzere Vollsperrung der Landesstraße L600 gefordert. Hunderte Bürger machen bei der Unterschriftenaktion mit.

Abgegeben: Dieter Degreif hört nach 9762 Veranstaltungen als Organisator der Nußlocher Theaterfahrten auf. Es gibt keinen Nachfolger.

Gestartet: In Gaiberg beginnt die Umgestaltung der Ortsmitte.

Gelöscht: In Leimen löscht nun die "Abteilung Rathaus" Feuer. Verwaltungsmitarbeiter sichern die Einsatzbereitschaft am Tag.

Chaotisch: In Bammental gibt es zum Start der Sanierung der Ortsdurchfahrt ein Riesenchaos. Lastwagenfahrer ignorieren die Sperrung.

Gescheitert: Die Landesverfassungsbeschwerde des Eppelheimer Wahlklägers Georg S. wird zurückgewiesen. Jetzt bleibt nur noch der Weg über den Gerichtshof für Menschenrechte.

Bestätigt: Bammentals Bürgermeister Holger Karl wird mit 71 Prozent der Stimmen klar wiedergewählt.

Gesperrt: In Meckesheim wird die Luisenstraße für die anstehende Sanierung voll gesperrt.

Geblitzt: Die Stadt Leimen jagt nun Temposünder mit einer neuen Blitzersäule auch vor dem Alten Rathaus.

Arztlos: In Neckarsteinach wird die letzte Hausarztpraxis geschlossen - ohne Vorankündigung.

Ausgerückt: In Neckargemünd rückt die Feuerwehr wegen einer "unklaren Rauchentwicklung" aus. Dann stellt sich heraus: Es war eine Dampflok.

Liegengeblieben: Weil ein Abfallfahrzeug in der Dilsberger Bergfeste wegen eines festgefrorenen Schildes nicht weiterkam, bleiben Dutzende Mülltonnen vier Wochen lang ungeleert stehen.

Befreit: In Eppelheim findet ein Elfjähriger Handschellen auf einem Radweg und schließt diese. Die Polizei muss ihn aus den Schellen befreien.

Ungewiss: Die Zukunft des Hotels Kredell in Neckargemünd ist ungewiss. Die SRH möchte das Traditionshaus als Wohnheim nutzen.

Betroffen: An der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd ist die Betroffenheit nach dem Tod des Namensgebers groß.

Giftig: Stehen die Windräder am Greiner Eck auf giftigem Boden? Die Bürgerinitiative ließ Schotter untersuchen und stellte hohe Arsen-Werte fest.

Gestoppt: Am Neckargemünder Schulzentrum wird wegen Überfüllung ein Aufnahmestopp verhängt. Bei der Anmeldung werden künftig Kinder aus bestimmten Gemeinden bevorzugt.

Verzögert: Der Bau der Straßenbahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg dauert länger und kostet etwa 300.000 Euro mehr.

Angekündigt: Dossenheims Bürgermeister Hans Lorenz erklärt, dass er bei der Wahl im nächsten Jahr nach 24 Jahren nicht mehr antritt.

Abgeschaltet: Mehrere Gemeinden in der Region schalten für die "Earth Hour" eine Stunde lang die Laternen aus.

Abgesetzt: Der Planer des Neckargemünder Naturbades soll sich nach Thailand abgesetzt haben. Der Prozess um Mängel bietet Stoff für einen Krimi.

Gerollt: Ein Auto rollt in Neckargemünd in den Neckar. Die Fahrerin hatte vergessen, die Handbremse zu ziehen.

April

Geschlossen: Die Zukunft des Hasenmuseums in Eppelheim ist ungewiss. Für die Einrichtung im Wasserturm gab es nie eine Genehmigung.

Verdreht: Im Nußlocher Ortsteil Maisbach gehen die Uhren anders: Die Zeitanzeiger auf dem Alten Schulhaus spielen schon länger verrückt.

Zugemacht: In Gaiberg geht Apotheker Rolf-Dieter Schaetzle in den Ruhestand. Er findet keinen Nachfolger.

Gestartet: Mit mehreren Jahren Verspätung beginnt die Sanierung des Dossenheimer Hallenbades.

Halsbrecherisch: Eine Leimenerin verfolgt eine Betrunkene auf einer Unfallfahrt. Dank der wertvollen Hinweise kann die Polizei die Frau stoppen.

Beworfen: In Leimen wird eine 37-Jährige mit leeren Getränke-Dosen beworfen. Die Attacke bleibt rätselhaft.

Fortgesetzt: Die Sanierung der Hauptstraße in Sandhausen geht weiter.

Aufgetreten: Die Kastelruther Spatzen treten in Meckesheim auf und locken mehrere Hundert Besucher an.

Wiedergewählt: Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer wird mit 73 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Protestiert: Am Edeka-Zaun in Eppelheim wird wieder protestiert. Das Ziel ist nun ein Weg um den Zaun herum.

Abgespeckt: Weil einer der beiden Fährmänner aufhörte, wird der Fahrplan der Fähre zwischen Neckarhäuserhof und Neckarhausen abgespeckt.

Der Jahresrückblick wird in den kommenden Tagen weitergeführt ...