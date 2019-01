Der Künstler Gunter Demnig soll die Stolpersteine - so wie hier vor etwa einem Jahr in Meckesheim - verlegen. Foto: Alex

Dossenheim. (dw) Der Jugendgemeinderat habe mit seinem Projekt "Mahnmal" eine Erinnerungskultur geschaffen, sagte Carlo Bonifer (SPD). Mehr als zehn Jahre nach der Aufarbeitung jüdischen Lebens in der Bergstraßengemeinde durch Jugendliche unterstützt nun die politische Gemeinde die Verlegung sogenannter Stolpersteine. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben im Grundsatz geschlossen zu. Die Quader mit Messingplatte nennen Namen sowie Lebensdaten der meist jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und werden vor ihrer letzten selbst gewählten Wohnstätte in den Boden eingelassen. Sie bringen Passanten geistig zum Stolpern, fasste Matthias Harbarth (CDU) Absicht und Wirkung der Steine zusammen.

In einem ersten Schritt gehe es um zehn Steine an drei Standorten, ist dem Antrag der "Initiativgruppe Stolpersteine" zu entnehmen. Um welche Personen es dabei geht und wo genau die Stolpersteine verlegt werden sollen, ist noch nicht bekannt. Sie wurden auch in der Sitzung nicht genannt. Es ist aber davon auszugehen, dass Mitglieder der jüdischen Familien Oppenheimer und Meyer berücksichtigt werden. In einem zweiten Schritt sei die Verlegung von Steinen für andere Opfer wie politisch Verfolgte, Homosexuelle, Zwangsarbeiter und Euthanasieopfer geplant.

Die bereits im benachbarten Schriesheim engagierte Initiativgruppe Stolpersteine hatte den Prozess eingeleitet. In Dossenheim war zunächst die katholische Pfarrgemeinde mit Pfarrer Ronny Baier der Impulsgeber. Schon im vergangenen September beschloss man zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde, derzeit vertreten durch Pfarrer Jörg Hirsch, einen entsprechenden Antrag bei der politischen Gemeinde zu stellen. Im Oktober folgte ein Treffen mit Bürgermeister Hans Lorenz und den Fraktionssprechern. Im November wurde der Gemeinderat nicht-öffentlich informiert.

Der Dossenheimer Historiker Christian Burkhart arbeitet intensiv zur nationalsozialistischen Vergangenheit im Ort. Daher ist es möglich, auf "sehr detaillierte biografische Lebensbeschreibungen" zugreifen zu können, betonte Pfarrer Baier, dass belegbare historischer Fakten vorhanden seien.

Die Sprecher aller Fraktionen im Gemeinderat begrüßten das Engagement. Matthias Harbarth erkannte in Stolpersteinen eine Wirkung "nachhaltigen Geschichtsbewusstseins". Die Steine machten aufmerksam und wiesen so auf potenzielle Gefahren hin. Friedeger Stierle (Grüne) wurde persönlich, als er von den Erfahrungen seiner Familie im und mit dem Nationalsozialismus berichtete. "Die Menschen haben ein Recht darauf zu erfahren, was geschehen ist", schlussfolgerte er geprägt durch seine Familiengeschichte. "Wenn wir es nicht wissen, dann können wir daraus auch nicht lernen." Ähnlich äußerte sich Jochen Matenaer (SPD). Cornelia Wesch (FW) dankte den Akteuren für ihr Bemühen, die Aktion auf eine breite Basis zu stellen.

Hermann Fischer (FDP) unterstützte das Engagement ebenfalls. "Auch mir war das Gedenken im Ort wichtig", sagte er und erinnerte an die Informationstafeln zum jüdischen Leben in der Bergstraßengemeinde, die aus dem Projekt des Jugendgemeinderats entstanden und im Jahr 2011 im Heimatmuseum aufgestellt wurden. Bürgermeister Lorenz dankte den Akteuren "ganz herzlich".

Die Initiativgruppe, die übrigens jedem Bürger offensteht, der sich einbringen will, will jetzt schnellstmöglich Kontakt zum Künstler Gunter Demnig aufnehmen. Dieser hat das weltweit angelegte Stolperstein-Projekt ins Leben gerufen und verlegt die Steine selbst.