Bammental. (luw) Auch am Montag demonstrierten wieder in der Region und darüber hinaus "Spaziergänger" gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Bammental zählte die Polizei zuletzt fast 200 Teilnehmer. Jetzt hat die Bammentaler Kommunalpolitik darauf reagiert und in einer fraktionsübergreifenden Initiative eine Stellungnahme veröffentlicht: Sie ruft zur Distanzierung von "radikalen Kräften, falschen Behauptungen und unsolidarischem Verhalten" auf und steht für demokratische Grundwerte ein.

So wird in der Stellungnahme anerkannt, dass die "Spaziergänger" in Bammental ihre Meinung zwar "auf bislang friedliche Weise signalisieren". Jedoch seien "Meinungs- und Versammlungsfreiheit in einer freiheitlichen Demokratie ein außerordentlich hohes Gut". Und die "Spaziergänger" würden das geltende Versammlungsrecht "unterlaufen", indem sie ihre Versammlungen nicht anmelden und somit auch die Gebote des Infektionsschutzes "umgehen".

Anette Rehfuss, Vorsitzende der Grünen im Gemeinderat, erklärte auf Nachfrage, dass auf Anregung ihrer Fraktion zunächst "in unterschiedlichen Gruppen" darüber diskutiert worden sei, auf die sogenannten Montagsspaziergänge zu reagieren. Dabei sieht sie es nicht als Schwäche, dass auch in Bammental schon seit mehreren Wochen protestiert wird und die meisten Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie ein Ende haben sollen. "Ich bin sicher, dass diese Montagsspaziergänge dann nicht einfach verschwinden werden", sagt sie.

Für sich persönlich schließe sie aus, dass sie als Teil der Bammentaler Initiative Präsenz bei einem der "Spaziergänge" zeige: "Ich bin gesprächsbereit, aber nicht im Rahmen dieser ,Spaziergänge’", sagt sie. "Das sind ja nicht alles friedliche Bammentaler Bürger, die da mitlaufen, sondern es kommen auch Menschen aus anderen Orten und aus einem nicht-demokratischen Kontext hinzu." In anderen Orten des Landes habe es ja bereits "Übergriffe" gegeben, so Rehfuss: "Da möchte ich kein Öl ins Feuer gießen."

Als "Erst-Unterzeichnende" der Stellungnahme werden die Gemeinderatsfraktion und der Ortsverband der Grünen, die SPD-Ratsfraktion und die UWB-Gemeinderäte Elisabeth Hanne sowie Dirk Nebelung genannt. Auf www.bammentaler-stellungnahme.de kann jeder die Stellungnahme unterschreiben, was bis Montagabend über 100 weitere Menschen getan haben. In der Auflistung fehlen die Gemeinderatsfraktionen von CDU/BV und Pro Bammental. Von letzterer war der Fraktionssprecher am Montag für die RNZ nicht zu erreichen. Für die CDU erklärte der Fraktionsvorsitzende Albrecht Schütte auf Anfrage, dass man einen anderen Weg gehe und sich der Diskussion stelle: Am nächsten Montag will die CDU zwischen 18.30 und 19.30 Uhr mit einem ordnungsgemäß angemeldeten Infostand Präsenz zeigen, um "inhaltlich über die Maßnahmen der Pandemie zu diskutieren".